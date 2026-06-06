FIFA chạy đua hoàn thiện khâu tổ chức World Cup 2026

Nghỉ giải lao 3 phút giữa mỗi hiệp đấu

Giữa tuần này, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố lệnh cấm người hâm mộ mang chai nước tái sử dụng vào 16 sân vận động của World Cup 2026, thậm chí ở cả những sân không có bóng râm che mát. Cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu cho biết quyết định này nhằm "ngăn ngừa rủi ro, thương tích cho các cầu thủ và khán giả".

FIFA cho phép người hâm mộ mang chai nước dùng 1 lần vào các sân vận động của World Cup 2026 (Ảnh: ESPN)

Trong bối cảnh nhiệt độ ở Bắc Mỹ mùa hè này được dự đoán vượt mốc 32°C, FIFA cam kết sẽ bố trí "nhiều hơn nữa các trạm phun sương, quạt, trạm cung cấp nước uống và lều làm mát". Ngoài ra, quy định nghỉ giải lao 3 phút giữa mỗi hiệp đấu để tiếp nước cho các cầu thủ cũng sẽ được áp dụng.

Tuy nhiên, những điều chỉnh này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ cổ động viên cũng như một số nhà lãnh đạo. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định lệnh cấm mang chai nhựa là "sai lầm" và "chỉ nhằm mục đích kiếm tiền".

Nguyên nhân là do người hâm mộ sẽ buộc phải mua nước được nhà tài trợ lâu năm của FIFA là Coca-Cola bán tại các sân vận động World Cup 2026.

Lỗi kỹ thuật trong hệ thống bán vé

Trước sức ép dư luận, FIFA mới đây đã điều chỉnh chính sách cấm người hâm mộ mang chai nước tái sử dụng. Cụ thể, cổ động viên "được phép mang 1 chai nước dùng 1 lần bằng nhựa mềm, dung tích 590 ml, còn nguyên niêm phong khi đến sân theo dõi bất kỳ trận đấu nào của World Cup 2026 tại Mỹ và Canada".

Giá vé World Cup 2026 tăng khoảng 200-900% tùy hạng vé so với kỳ giải năm 2022 tại Qatar (Ảnh: Sportsgully)

Không chỉ đối mặt với bài toán thời tiết, FIFA còn đang phải xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến vé xem World Cup. Mới đây, tổ chức này thừa nhận một lỗi kỹ thuật trong hệ thống bán vé đã khiến 60 người hâm mộ nhận được vé mà không phải trả phí. Sau khi phát hiện sai sót, FIFA tiến hành hủy các giao dịch bị ảnh hưởng và yêu cầu người mua hoàn tất thanh toán nếu muốn giữ chỗ.

Đây không phải lần đầu tiên công tác phát hành vé của World Cup 2026 gây tranh cãi. Tuần trước, các Tổng chưởng lý của New York và New Jersey đã khởi động cuộc điều tra vì cho rằng FIFA cố ý "thổi phồng giá vé một cách giả tạo" và "lừa dối người hâm mộ".

Hiện tại, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang sử dụng cơ chế "định giá biến động". Điều này có nghĩa giá vé sẽ được điều chỉnh trong suốt giai đoạn bán vé tùy theo nhu cầu và số lượng vé còn lại. Bà Jennifer Davenport, Tổng chưởng lý bang New Jersey, gọi quy trình này là "một chuỗi những sự nhầm lẫn, khan hiếm giả tạo và giá cả cao ngất trời".