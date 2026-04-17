Đòi lại tiền tạm ứng mua thiên thạch 75 tỉ USD, người đàn ông bị đánh nhập viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đòi lại tiền tạm ứng mua thiên thạch 75 tỉ USD, người đàn ông bị đánh nhập viên

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Khi đến nhà để đòi lại tiền tạm ứng mua thiên thạch với giá 75 tỉ USD, người đàn ông bị đánh phải nhập viện chữa trị.

Ngày 17-4, Công an xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai đang làm rõ việc ông Phùng Thế Nhị (SN 1975, trú Ba Vì, TP Hà Nội) trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị hành hung liên quan việc mua thiên thạch giá 75 tỉ USD.

Theo đơn trình báo, ông Nhị cho biết ông Puih Phyu (người dân tộc J'rai, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) bảo có khối đá thiên thạch nặng khoảng 15kg, giá bán 75 tỉ USD. 

Ngày 26-11-2025, ông Nhị và ông Phyu đã lập một "biên bản cam kết" về việc mua bán thiên thạch. Trong đó nói ông Phyu đã nhận tạm ứng 652 triệu đồng. Sau đó ông Puih Phyu đã tạm ứng thêm nhiều lần nữa, tổng số tiền là trên 1,3 tỉ đồng.

Đòi lại tiền thiên thạch 75 tỉ USD , người đàn ông bị đánh nhập viện - Ảnh 1.

Một phần nội dung đơn trình báo công an của ông Phùng Thế Nhị cho rằng mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành hung khi mua thiên thạch 

Ông Nhị cho rằng sự thật ông Phyu không có thiên thạch mà dựng lên vở kịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bị ông Nhị đòi lại tiền, ông Phyu chỉ trả được 200 triệu đồng. Đến ngày 10-4, ông Nhị cùng 4 người đàn ông khác đến nhà ông Phyu tại xã Ia Krái để đòi lại tiền.

Tại đây, ông Nhị bị một nhóm người của ông Phyu dùng bình nước nóng đánh vào đầu gây thương tích, phỏng. Sau đó, ông Nhị được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Việc gây thương tích này theo ông Nhị là nhằm không phải trả lại số tiền mà ông Phyu đã nhận trước đó.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Puih Phyu cho biết được ông Nhị nhờ đi tìm kiếm thiên thạch giúp. Ông Phyu có nhận tiền tạm ứng của ông Nhị để làm chi phí đi tìm kiếm thiên thạch. Kết quả ông Phyu không tìm được thiên thạch. Khi ông Nhị đến nhà, yêu cầu hoàn trả lại số tiền đã ứng trong vòng 1 tuần thì ông Phyu nói số tiền lớn, thời gian ngắn nên không thể xoay sở để trả kịp. Khi nhóm ông Nhị có lời lẽ đe dọa nên một người trong nhà bực tức, dùng bình nước nóng đập vào đầu ông Nhị.

Theo Công an xã Ia Krái, ngoài gửi đơn cho đơn vị này thì ông Phùng Thế Nhị còn gửi đơn lên Công an tỉnh Gia Lai. Hiện nay Công an xã Ia Krái đã cử lực lượng làm rõ việc ông Nhị bị đánh gây thương tích. Về nội dung ông Nhị tố giác ông Puih Phyu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì số tiền lớn, vượt thẩm quyền của công an xã.

Theo bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, bệnh nhân Phùng Thế Nhị nhập viện ngày 13-4. Khi nhập viện, các vết thương đã được khâu và bị phỏng. Sau thời gian được các bác sĩ tích cực điều trị, hiện các vết thương của ông Nhị đã tạm ổn, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống tốt.

Vận động các đối tượng dàn cảnh mua thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng ra đầu thú

(NLĐO) – Hiện còn 2 đối tượng trong nhóm dàn cảnh mua bán thiên thạch để cướp 1,5 tỉ đồng của nạn nhân đang lẩn trốn.

Kịch bản tinh vi của nhóm đối tượng bán “thiên thạch” giả, chiếm đoạt 11 tỉ đồng

(NLĐO) - Dựng kịch bản lừa bán “thiên thạch” giả chiếm đoạt 11 tỉ đồng, nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Truy tìm 5 đối tượng mua bán "thiên thạch", ném bột ớt rồi cướp 1,5 tỉ đồng

(NLĐO) - Công an kêu gọi 5 đối tượng liên quan vụ cướp 1,5 tỉ đồng từ việc mua bán "thiên thạch" ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo