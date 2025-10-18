Đổi mới hoạt động để bảo vệ, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên - lao động

Chiều 18-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Tân Hòa, TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra với sự tham gia của 40 đại biểu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Tân Hòa (Clip: M.Chi)

Từ khi thành lập (1-7-2025) đến nay, Công đoàn phường Tân Hòa đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng chương trình kế hoạch để đi vào hoạt động ổn định. Việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên - lao động luôn được quan tâm, thường xuyên thực hiện, qua đó kịp thời động viên, hỗ trợ, giúp người lao động an tâm làm việc.

Đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Tân Hòa

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ, Công đoàn phường Tân Hòa sẽ chú trọng đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, thường xuyên, có sự theo dõi và giám sát chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả. Đồng thời, gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị và sản xuất - kinh doanh tại cơ sở, phù hợp với chủ đề hằng năm do thành phố và phường phát động, trọng tâm là các phong trào "Lao động giỏi – Lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Bình dân học vụ số", "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi", "Dạy tốt – học tốt", "Giỏi việc nước – đảm việc nhà".

Hội nghị cũng đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Tân Hòa. Bà Trần Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hòa, được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam" cho bà Trần Thị Minh Phượng

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Vũng Tàu, TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã diễn ra chiều 18-10. Từ khi thành lập, Công đoàn phường đã tập trung tư vấn, hướng dẫn Công đoàn cơ sở về việc trợ giúp pháp lý cho người lao động bằng nhiều hình thức.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động cũng được duy trì, như 250 đoàn viên, con đoàn viên được nhận quà, học bổng với tổng trị giá 240 triệu đồng; phối hợp thực hiện mô hình "Trao yêu thương - nhận niềm vui", tặng 500 suất cơm miễn phí/tháng tại các bệnh viện; phối hợp với 11 Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp tổ chức Bữa cơm Công đoàn…

Ban chấp hành Công đoàn phường Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại hội nghị

Nhiệm kỳ mới, cùng với việc đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ người lao động, Công đoàn phường Vũng Tàu tập trung phát triển đoàn viên, phấn đấu thành lập 100% Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên.

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 thành viên, bà Nguyễn Thị Minh làm chủ tịch Công đoàn phường.

Chiều cùng ngày, Công đoàn phường An Hội Đông, TP HCM cũng đã tổ chức hội nghị đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ tới, Công đoàn phường đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Hằng năm phát triển 200 đoàn viên; bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; vận động 95% đơn vị kinh tế tư nhân từ 25 lao động trở lên, đủ điều kiện và hoạt động ổn định, có tổ chức Công đoàn và ít nhất 95% người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 90% người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là đoàn viên Công đoàn; 100% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định; kết nạp 50% số lao động khu vực phi chính thức vào Công đoàn Việt Nam.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn phường An Hội Đông đã ra mắt. Trong đó, ông Võ Tấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Đông, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn phường Bình Phú phát biểu nhận nhiệm vụ

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bình Phú, TP HCM cũng đã diễn ra ngày 18-10. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn phường tập trung thực hiện 10 chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, phấn đấu phát triển 1.000 đoàn viên; đăng ký và được công nhận ít nhất 1 công trình thi đua thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng…

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn phường Bình Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó ông Phạm Hoàng Minh là Chủ tịch Công đoàn phường.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và phường Diên Hồng chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Diên Hồng chiều 18-10 cũng xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên - lao động... Công đoàn phường đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu hàng năm phát triển 600 đoàn viên.

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Diên Hồng gồm 9 thành viên, Chủ tịch Công đoàn phường là bà Trần Thị Hà Thanh.

Tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Phú Thuận diễn ra cùng ngày, Công đoàn phường đã đề ra 18 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm trong gia đoạn 2025 - 2030. Công đoàn phường phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 300 đoàn viên; tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên - lao động khi có yêu cầu; hỗ trợ Công đoàn cơ sở đủ điều kiện thực thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp phấn đấu đạt từ 80% trở lên.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt hội nghị. Trong đó, ông Huỳnh Tấn Phương là Chủ tịch Công đoàn phường.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 thành viên

Công đoàn phường Bình Thới cũng đã tổ chức Hội nghị Đại biểu lần thứ I. Thời gian qua, Công đoàn phường Bình Thới đã nhanh chóng tiếp nhận quản lý, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp của LĐLĐ thành phố. Nổi bật là công tác chăm lo đời sống đoàn viên như trao tặng 32 phần quà cho đoàn viên, hỗ trợ học bổng cho con đoàn viên khó khăn...

Hội nghị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Bình Thới nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 9 thành viên; ông Lâm Tấn Hùng giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường.

LĐLĐ TP HCM tặng hoa chúc mừng hội nghị đại biểu phường Bình Thới

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bình Tiên nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng ngày đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới. Đó là tập trung phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước…

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Bình Tiên nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 10 thành viên; ông Đinh Thanh Sơn được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn phường.

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn phường Bình Tiên nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại hội nghị

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cũng đã diễn ra với sự tham gia của 50 đại biểu. Hội nghị đã đề ra mục tiêu hoạt động của Công đoàn phường nhiệm kỳ tới là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; tăng cường tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường và Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường.

Đại biểu tham gia Hội nghị đại biểu Công đoàn phường An Phú Đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

Bên cạnh đó, Công đoàn phường An Phú Đông cũng sẽ thực hiện chương trình trọng tâm là vận động sửa chữa 1 "Mái ấm Công đoàn" (trị giá 50 triệu đồng); phối hợp Công đoàn và các đơn vị chăm lo 2.000 phần quà cho đoàn viên - lao động khó khăn; Phát động mỗi Công đoàn thực hiện 1 "Công trình xanh" hưởng ứng phong trào thành phố muôn sắc hoa do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát động.

Công đoàn cơ sở đóng góp ủng hộ đồng bào bị bảo lũ tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Phú Đông

Hội nghị đã ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường An Phú Đông nhiệm kỳ 2025 – 2030 . Ông Lương Chánh Định, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú Đông, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường.