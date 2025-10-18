HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ông Trần Văn Thắng làm chủ tịch Công đoàn phường Phú Định, TP HCM

Thanh Nga

(NLĐO)- Công đoàn phường Phú Định, TP HCM phấn đấu phát triển thêm 1.000 đoàn viên; thành lập ít nhất 10 Công đoàn cơ sở; 5 nghiệp đoàn theo ngành nghề…

Ông Trần Văn Thắng làm chủ tịch Công đoàn phường Phú Định - Ảnh 1.

Công đoàn phường Phú Định đón nhận bức trướng do LĐLĐ TP HCM trao tặng

Từ khi thành lập (1-7-2025) đến nay, Công đoàn phường Phú Định, TP HCM đã phát huy tinh thần "chủ động, linh hoạt, thích ứng". Công đoàn phường đã phối hợp cùng các đơn vị, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, như cùng với Công ty CP sản xuất nông sản Kim Sáng thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên", tặng 500 phiếu ưu đãi và hỗ trợ 10 trường hợp khó khăn được dùng gạo miễn phí 1 năm; phối hợp ra mắt "Điểm dừng chân 24/7", tặng 20 phần quà cho đoàn viên và 5 xe đạp cho con đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn; phối hợp tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn" mang lại nhiều phúc lợi cho 1.000 đoàn viên…

Ông Trần Văn Thắng làm chủ tịch Công đoàn phường Phú Định - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Định nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại hội nghị

Công đoàn phường Phú Định cũng tiếp nhận, tư vấn pháp luật cho hơn 35 lượt đoàn viên - lao động; hỗ trợ pháp lý cho 2 trường hợp bị cho thôi việc sai quy định được nhận tiền trợ cấp và các chế độ theo quy định.

Ngoài ra, Công đoàn phường Phú Định đã ký kết phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP HCM giúp Công đoàn cơ sở đổi/làm mới mộc dấu kịp thời, đảm bảo hoạt động thông suốt, đúng pháp lý. Mô hình này được Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 - LĐLĐ TP HCM nhân rộng trên toàn địa bàn quản lý, đến nay có gần 2.000 hồ sơ được giải quyết.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đề ra 9 chỉ tiêu quan trọng và 3 chương trình trọng tâm phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Văn Thắng làm chủ tịch Công đoàn phường Phú Định - Ảnh 3.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu chỉ đạo

Trong đó, phấn đấu phát triển thêm 1.000 đoàn viên; thành lập mới ít nhất 10 Công đoàn cơ cở; phấn đấu kết nạp 50% số lao động phi chính thức trên địa bàn gia nhập Công đoàn; thành lập ít nhất 5 nghiệp đoàn cơ sở theo ngành nghề… 

Ba chương trình trọng tâm gồm: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh: "Thời gian tới, Công đoàn phường Phú Định tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tránh hành chính hóa hoạt động Công đoàn. Đồng thời, phải làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; nâng cao hiểu biết về kiến thức pháp luật, tổ chức Công đoàn cho đoàn viên- lao động…".

Ông Trần Văn Thắng làm chủ tịch Công đoàn phường Phú Định - Ảnh 4.

Các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn đón nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 thành viên, trong đó ông Trần Văn Thắng là Chủ tịch Công đoàn phường.

Dịp này, 5 cá nhân tiêu biểu đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn".

