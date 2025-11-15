Đôi nam nữ chủ thầu xây dựng trả lương cho người làm bằng ma túy vào các khung giờ sáng - trưa - tối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đôi nam nữ chủ thầu xây dựng trả lương cho người làm bằng ma túy vào các khung giờ sáng - trưa - tối

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đôi nam nữ chủ thầu ở Ninh Bình móc nối mua ma túy từ Điện Biên về phát cho công nhân, sau đó trừ vào lương.

Ngày 15-11, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trao thưởng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích đột xuất phá chuyên án trả lương cho công nhân bằng ma túy.

Bắt đôi nam nữ chủ thầu xây dựng trả lương cho công nhân bằng ma túy - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trao thưởng, tặng hoa chúc mừng ban chuyên án phá đường dây trả lương công nhân bằng ma túy

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Quang Tiến (SN 1983, ngụ xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) và Khúc Thị Kim Huê (SN 1981, ngụ xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) nhận công trình làm cốt pha cho các nhà thầu tại công trường Sun Urban City Hà Nam và thuê 15-20 lao động đến từ các tỉnh Tây Bắc.

Những người này đều nghiện ma túy và được cho ăn, ở, sinh hoạt tập trung tại phòng trọ Tiến thuê tại phường Hà Nam. Để giữ chân người lao động và bán ma túy cho họ, Tiến và Huê đã nhiều lần móc nối, tìm mua ma túy từ Điện Biên, sau đó chia thành các gói nhỏ tương ứng số tiền 100.000 đồng.

Mỗi ngày, vào 3 khung giờ đầu giờ sáng, buổi trưa và tối, chủ thầu xây dựng sẽ trả lương bằng ma túy cho công nhân. Mọi đồ dùng sinh hoạt cá nhân và công cụ sử dụng ma túy của người nghiện, Huê trực tiếp đi mua, lập sổ theo dõi rồi trừ vào tiền lương.

Bắt đôi nam nữ chủ thầu xây dựng trả lương cho công nhân bằng ma túy - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại buổi trao thưỏng

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Tiến cho người lao động sử dụng ma túy ngay tại phòng trọ và thu gom bơm kim tiêm đã qua sử dụng đốt tiêu hủy vào 19 giờ hàng ngày.

Sau khi lập án đấu tranh, khoảng 21 giờ ngày 18-10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hà Nam đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của Tiến. Qua test nhanh, phát hiện Tiến, Huê và 15 người lao động đều dương tính với ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 9 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với 1 đối tượng.

Trao thưởng, tặng hoa chúc mừng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tích, chiến công của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong nỗ lực khắc phục khó khăn, gian khổ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đường dây ma túy phức tạp này.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh yêu cầu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ gắn với phân công, phân cấp và công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công an cấp xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tin liên quan

Bắt quả tang thanh niên tóc nâu tàng trữ hàng trăm viên nén ma túy

(NLĐO) - H.V.N khai nhận 147 viên nén màu hồng, màu xanh mà đối tượng này tàng trữ là ma túy tổng hợp

TP HCM: Ung dung treo ma túy “diễu phố” và cái kết không thể tránh

(NLĐO) - Từ kẻ đang ung dung chạy xe giữa phố với túi “hàng trắng” treo trên baga, công an tìm ra cả đường dây phạm tội.

Chủ thầu xây dựng trả lương nhân công bằng 2 "cữ" ma túy sáng - chiều

(NLĐO)- Thay vì trả tiền lương cho công nhân thì một chủ thầu xây dựng công trình trong một khu công nghiệp lại trả bằng ma túy

ma túy nghiện ma túy Ninh Bình chủ thầu chuyên án ma túy trả lương công nhân bằng ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo