Bắt quả tang thanh niên tóc nâu tàng trữ hàng trăm viên nén ma túy

Ngày 11-11, Công an xã Lìa, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang nam thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Theo đó, khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra, tổ công tác do Công an xã Lìa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh phát hiện H. V. N (SN 2004, ngụ thôn Kỳ Nơi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 145 viên nén hình trụ tròn màu hồng và 2 viên nén màu xanh.
Qua đấu tranh, H.V.N khai nhận số viên nén nêu trên trên là ma túy tổng hợp.
