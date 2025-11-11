HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt quả tang thanh niên tóc nâu tàng trữ hàng trăm viên nén ma túy

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - H.V.N khai nhận 147 viên nén màu hồng, màu xanh mà đối tượng này tàng trữ là ma túy tổng hợp

Ngày 11-11, Công an xã Lìa, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang nam thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Bắt quả tang thanh niên tàng trữ 147 viên nén nghi là ma túy tổng hợp - Ảnh 1.

Bắt quả tang thanh niên tàng trữ 147 viên nén nghi là ma túy tổng hợp - Ảnh 2.

Số viên nén nghi là ma tuý tổng hợp mà nam thanh niên tàng trữ

Bắt quả tang thanh niên tàng trữ 147 viên nén nghi là ma túy tổng hợp - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng bắt quả tang H.V.N cùng tang vật là 147 viên nén nghi ma tuý tổng hợp. Ảnh: Công an xã Lìa

Theo đó, khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra, tổ công tác do Công an xã Lìa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh phát hiện  H. V. N (SN 2004, ngụ thôn Kỳ Nơi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 145 viên nén hình trụ tròn màu hồng và 2 viên nén màu xanh. 

Qua đấu tranh, H.V.N khai nhận số viên nén nêu trên trên là ma túy tổng hợp.

Tin liên quan

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Khởi tố 38 bị can trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 38 thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến mang theo hung khí, khiến 1 thiếu niên bị thương nặng.

Phá chuyên án QT925: Thu giữ 160 kg thuốc nổ TNT ở biên giới Quảng Trị

(NLĐO) - Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển vật liệu nổ trái phép vào Việt Nam để lấy tiền công.

