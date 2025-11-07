HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TP HCM: Ung dung treo ma túy “diễu phố” và cái kết không thể tránh

Trần Thái

(NLĐO) - Từ kẻ đang ung dung chạy xe giữa phố với túi “hàng trắng” treo trên baga, công an tìm ra cả đường dây phạm tội.

Ngày 7-11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Phạm Thuỳ Dương (SN 1986; quê TP HCM) 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Cùng vụ án, toà tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1985; quê TP HCM) 16 năm tù; Trần Tấn Minh Phương (SN 1988; quê TP HCM) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nội dung vụ án thể hiện, chiều 27-3-2024, Công an quận Bình Thạnh (cũ) tuần tra phát hiện Trần Tấn Minh Phương điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ tại móc treo baga xe của Phương 4 gói ma túy có khối lượng 0,6616 gam loại Methamphetamine. Phương khai mua ma túy của Nguyễn Ngọc Hiếu để bán kiếm lời.

Lộ "kho" ma túy

Cùng ngày, tại phường 12, quận Bình Thạnh (cũ), công an phát hiện Nguyễn Ngọc Hiếu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ trong túi quần của Hiếu 1 gói ma tuý khối lượng 2,4784 gam loại Ketamine, 1 gói ma túy khối lượng 2,4451 gam loại Methamphetamine.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiếu trên đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Hiếu khai mua ma túy của Nguyễn Phạm Thùy Dương để bán kiếm lời.

TP HCM: Công an lần ra "nữ quái" từ kẻ ung dung treo ma túy trên ba-ga xe máy - Ảnh 1.

Ba bị cáo tại toà

Từ lời khai của Hiếu, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Phạm Thùy Dương trên đường Nguyễn Duy, phường 3, quận Bình Thạnh, thu giữ 1 gói ma túy khối lượng 8,6288 gam loại Methamphetamine; 1 gói ma túy khối lượng 7,5886 gam loại Ketamine;l 1 gói ma túy khối lượng 0,3752 gam loại Ketamine; 2 gói ma túy khối lượng 132,37 gam loại Methamphetamine; 17 gói ma túy khối lượng 10,9279 gam loại Methamphetamine; ; 1 gói ma túy khối lượng 164,40 gam loại Methamphetamine; 1 cân điện tử; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 nỏ thủy tinh cùng 80 triệu đồng tiền mặt.

Dương khai mua số ma túy của đối tượng không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội Signal. Theo đó, khoảng tháng 10-2023, Dương nhiều lần đặt mua ma túy của đối tượng này. Trong đó, có 4 lần (không nhớ thời gian), mỗi lần mua khoảng 250 gam Methamphetamine, giá 35 triệu đồng/100 gam để bán và đặt mua 10 gam Ketamine giá 4 triệu đồng để sử dụng.

Đối tượng kia thuê tài xế xe giao hàng công nghệ giao ma túy, Dương nhận ma túy rồi đưa tiền cho tài xế. Sau khi nhận được ma túy, Dương phân lẻ số ma túy thành các gói nhỏ để bán với giá từ 200.000 đến 4,5 triệu đồng, trung bình mỗi tháng tháng Dương bán được gần 100 gam Methamphetamine giá 45 triệu đồng, hưởng lợi khoảng 10 triệu đồng.

Khi có khách cần mua ma túy, Dương cho số điện thoại để thỏa thuận số lượng, giá bán, rồi hẹn địa điểm và trực tiếp giao, nhận tiền trực tiếp từ khách. Số ma túy chưa bán được và chưa sử dụng hết Dương cất giấu trong nhà thì bị bắt quả tang như đã nêu trên.

