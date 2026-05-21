Giáo dục

Trường ĐH FPT mở chuyên ngành mới, hướng đến UAV và robot

Huế Xuân

(NLĐO) - Điểm nổi bật của chuyên ngành này là định hướng đào tạo theo công nghệ tiên tiến, trong đó có máy bay không người lái và robot hình người.

Ngày 21-5, Trường ĐH FPT cho biết vừa chính thức mở chuyên ngành robot và trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc ngành công nghệ thông tin.

Chương trình hướng tới việc đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao có kiến thức chuyên sâu về robot và AI; có khả năng vận dụng tri thức liên ngành để tiếp cận, phát triển và ứng dụng các giải pháp robot thông minh và AI trong thực tiễn.

Trường ĐH FPT mở chuyên ngành về robot và trí tuệ nhân tạo - Ảnh 1.

Chuyên ngành robot và trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH FPT được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa học thuật và thực hành. Sinh viên sẽ tham gia học kỳ đào tạo tại doanh nghiệp để trực tiếp học hỏi, làm việc trong môi trường thực tế trước khi tốt nghiệp.

Một trong những điểm khác biệt của chuyên ngành là định hướng đào tạo theo các nhánh công nghệ tiên tiến. Trong đó, nổi bật là máy bay không người lái (UAV) và robot hình người (Humanoid). Chương trình sẽ tập trung vào thiết kế, điều khiển bay, hệ thống nhúng và ứng dụng UAV trong thực tiễn; tập trung phát triển các hệ thống robot có khả năng tương tác, mô phỏng hành vi con người.

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận các hướng phát triển khác như robot công nghiệp, xe tự hành, hệ thống tự động hóa… thông qua các học phần và dự án chuyên sâu.

Đặc biệt, chương trình áp dụng định hướng "AI-first", coi AI là lõi giá trị của sản phẩm công nghệ thay vì chỉ tập trung vào phần cơ khí. Toàn bộ chương trình chuyên ngành sử dụng giáo trình tiếng Anh, đồng thời tích hợp các chứng chỉ công nghệ quốc tế, giúp sinh viên sẵn sàng tham gia thị trường lao động toàn cầu.

Lương khởi điểm hấp dẫn

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như kỹ sư robot, kỹ sư UAV & Drone AI, kỹ sư robot tự hành (AGV/ARM), kỹ sư AI & robot, kỹ sư tự động hóa - điều khiển hoặc theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu.

Lương sinh viên mới ra trường có thể từ 18-30 triệu đồng/tháng, kỹ sư cấp trung từ 50-85 triệu đồng/tháng và các chuyên gia cao cấp có thể vượt ngưỡng 125 triệu đồng/tháng.


Học sinh, sinh viên khám phá robot, trải nghiệm làm đẹp tại ngày hội kỹ năng nghề

(NLĐO) - Hơn 2.000 học sinh, sinh viên từ các trường THPT, trung cấp, cao đẳng ở TP HCM đã có những trải nghiệm ấn tượng tại ngày hội kỹ năng nghề.

Nữ sinh cười tít mắt, lần đầu tự tay lắp ráp và điều khiển robot

(NLĐO) - Lần đầu tiên được tự tay lắp ráp, thiết kế mô hình và điều khiển xe vượt chướng ngại vật, nhiều nữ sinh THPT bắt đầu "yêu" ngành học khô khan.

Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore giành huy chương vàng cuộc thi "Robot RacingBots 2025"

(NLĐO) - Cuộc thi tổ chức tại Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore, quy tụ 18 đội từ các trường CĐ khu vực phía Nam

máy bay không người lái trí tuệ nhân tạo UAV Robot ĐH FPT robot hình người
