Trường ĐH FPT mở chuyên ngành mới, hướng đến UAV và robot

Ngày 21-5, Trường ĐH FPT cho biết vừa chính thức mở chuyên ngành robot và trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc ngành công nghệ thông tin.

Chương trình hướng tới việc đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao có kiến thức chuyên sâu về robot và AI; có khả năng vận dụng tri thức liên ngành để tiếp cận, phát triển và ứng dụng các giải pháp robot thông minh và AI trong thực tiễn.

Chuyên ngành robot và trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH FPT được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa học thuật và thực hành. Sinh viên sẽ tham gia học kỳ đào tạo tại doanh nghiệp để trực tiếp học hỏi, làm việc trong môi trường thực tế trước khi tốt nghiệp.

Một trong những điểm khác biệt của chuyên ngành là định hướng đào tạo theo các nhánh công nghệ tiên tiến. Trong đó, nổi bật là máy bay không người lái (UAV) và robot hình người (Humanoid). Chương trình sẽ tập trung vào thiết kế, điều khiển bay, hệ thống nhúng và ứng dụng UAV trong thực tiễn; tập trung phát triển các hệ thống robot có khả năng tương tác, mô phỏng hành vi con người.

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận các hướng phát triển khác như robot công nghiệp, xe tự hành, hệ thống tự động hóa… thông qua các học phần và dự án chuyên sâu.

Đặc biệt, chương trình áp dụng định hướng "AI-first", coi AI là lõi giá trị của sản phẩm công nghệ thay vì chỉ tập trung vào phần cơ khí. Toàn bộ chương trình chuyên ngành sử dụng giáo trình tiếng Anh, đồng thời tích hợp các chứng chỉ công nghệ quốc tế, giúp sinh viên sẵn sàng tham gia thị trường lao động toàn cầu.

Lương khởi điểm hấp dẫn Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như kỹ sư robot, kỹ sư UAV & Drone AI, kỹ sư robot tự hành (AGV/ARM), kỹ sư AI & robot, kỹ sư tự động hóa - điều khiển hoặc theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu. Lương sinh viên mới ra trường có thể từ 18-30 triệu đồng/tháng, kỹ sư cấp trung từ 50-85 triệu đồng/tháng và các chuyên gia cao cấp có thể vượt ngưỡng 125 triệu đồng/tháng.



