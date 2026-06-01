Đối thoại để thấu hiểu, đồng hành với người lao động

Ngày 1-6, Công đoàn phường Sài Gòn, TPHCM tổ chức Hội nghị "Lãnh đạo phường gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đoàn viên và người lao động năm 2026".

Chương trình nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động và cán bộ Công đoàn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị liên quan đến việc làm, đời sống và hoạt động Công đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển Đảng trong doanh nghiệp, phát triển đoàn viên, xây dựng thiết chế văn hóa cho người lao động, cải cách thủ tục hành chính và việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội…

Nhiều ý kiến, đề xuất của đoàn viên, người lao động đã được lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và lãnh đạo phường Sài Gòn trực tiếp giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường Sài Gòn Công bố quyết định thành lập mới 12 Công đoàn cơ sở. Đồng thời, tuyên dương 5 Công đoàn cơ sở tiêu biểu đã vận động, phát triển mới 4.031 đoàn viên trong thời gian qua, góp phần mở rộng tổ chức và nâng cao sức mạnh của tổ chức Công đoàn trên địa bàn.

Bà Hồ Như Cát Tường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết thời gian qua Công đoàn phường đã vận động thành lập mới 26 Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở sau thành lập.

Công tác phát triển đoàn viên được ưu tiên tại các doanh nghiệp có đông lao động nhưng chưa thành lập Công đoàn cơ sở hoặc có tỉ lệ đoàn viên còn thấp. Qua đó, từng bước mở rộng độ bao phủ của tổ chức Công đoàn, nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Nhiều Công đoàn cơ sở sau khi thành lập đã đi vào hoạt động nền nếp, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tuyên truyền pháp luật lao động, BHXH và triển khai các chương trình chăm lo đoàn viên, người lao động.

=Công đoàn phường Sài Gòn cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Dịp này, Công đoàn phường đã trao danh sách giới thiệu đợt 1 năm 2026 gồm 389 đoàn viên Công đoàn ưu tú đến Đảng bộ phường Sài Gòn để tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong thời gian tới.