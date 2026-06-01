Lao động

Đối thoại để thấu hiểu, đồng hành với người lao động

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nhiều vấn đề về việc làm, đời sống, an sinh xã hội và hoạt động Công đoàn đã được đoàn viên - lao động phường Sài Gòn thẳng thắn kiến nghị tại hội nghị

Ngày 1-6, Công đoàn phường Sài Gòn, TPHCM tổ chức Hội nghị "Lãnh đạo phường gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đoàn viên và người lao động năm 2026".

Lãnh đạo phường Sài Gòn đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động tại hội nghị

Chương trình nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động và cán bộ Công đoàn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị liên quan đến việc làm, đời sống và hoạt động Công đoàn.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển Đảng trong doanh nghiệp, phát triển đoàn viên, xây dựng thiết chế văn hóa cho người lao động, cải cách thủ tục hành chính và việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội…

Nhiều tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của đoàn viên, người lao động phường Sài Gòn đã được gửi đến lãnh đạo địa phương

Nhiều ý kiến, đề xuất của đoàn viên, người lao động đã được lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và lãnh đạo phường Sài Gòn trực tiếp giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và phường Sài Gòn trực tiếp giải đáp các kiến nghị, vướng mắc của đoàn viên, người lao động

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường Sài Gòn Công bố quyết định thành lập mới 12 Công đoàn cơ sở. Đồng thời, tuyên dương 5 Công đoàn cơ sở tiêu biểu đã vận động, phát triển mới 4.031 đoàn viên trong thời gian qua, góp phần mở rộng tổ chức và nâng cao sức mạnh của tổ chức Công đoàn trên địa bàn.

Đại diện ban các Công đoàn cơ sở mới thành lập nhận quyết định và ra mắt tại hội nghị

Các Công đoàn cơ sở tiêu biểu được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên năm 2026

Bà Hồ Như Cát Tường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết thời gian qua Công đoàn phường đã vận động thành lập mới 26 Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở sau thành lập.

Bà Hồ Như Cát Tường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, Chủ tịch Công đoàn phường, phát biểu tại hội nghị

Công tác phát triển đoàn viên được ưu tiên tại các doanh nghiệp có đông lao động nhưng chưa thành lập Công đoàn cơ sở hoặc có tỉ lệ đoàn viên còn thấp. Qua đó, từng bước mở rộng độ bao phủ của tổ chức Công đoàn, nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Nhiều Công đoàn cơ sở sau khi thành lập đã đi vào hoạt động nền nếp, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tuyên truyền pháp luật lao động, BHXH và triển khai các chương trình chăm lo đoàn viên, người lao động.

Công đoàn phường Sài Gòn trao danh sách 389 đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ phường xem xét, bồi dưỡng và kết nạp trong thời gian tới

=Công đoàn phường Sài Gòn cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Dịp này, Công đoàn phường đã trao danh sách giới thiệu đợt 1 năm 2026 gồm 389 đoàn viên Công đoàn ưu tú đến Đảng bộ phường Sài Gòn để tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong thời gian tới.

Kết nối đoàn viên - lao động bằng nền tảng số

Cùng ngày, Công đoàn phường Sài Gòn chính thức ra mắt ứng dụng "Tiện ích Công đoàn" - nền tảng số dành riêng cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Công đoàn phường Sài Gòn ra mắt ứng dụng "Tiện ích Công đoàn" phục vụ đoàn viên - lao động trên địa bàn

Ứng dụng tích hợp nhiều tính năng thiết thực như thẻ thành viên Công đoàn điện tử; tư vấn pháp luật lao động và nghĩa vụ quân sự; đăng ký các chương trình chăm lo, phúc lợi đoàn viên; tra cứu danh sách Công đoàn cơ sở, đoàn viên ưu tú; cập nhật hoạt động của Công đoàn phường; kết nối các Công đoàn cơ sở và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của đoàn viên - lao động...

