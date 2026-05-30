Lao động

LĐLĐ TPHCM phát động chương trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu đoàn viên, lao động

Tin, clip: MAI CHI; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Nội dung khám sức khỏe cho người lao động gồm khám lâm sàng, cận lâm sàng, xét nghiệm, chụp X-quang, tư vấn phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp

Sáng 30-5, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM – cơ sở Củ Chi (ấp Thạnh An, xã Bình Mỹ), LĐLĐ TPHCM đã tổ chức lễ phát động "Chương trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu đoàn viên, công nhân, lao động trên địa bàn thành phố".

Công nhân, người lao động tham gia khám sức khỏe miễn phí tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM – cơ sở Củ Chi sáng ngày 30-5

Phát biểu phát động chương trình, ông Võ Khắc Thái - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM - cho biết trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của TPHCM, đội ngũ công nhân, người lao động ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp to lớn đó, người lao động vẫn đang đối diện với nhiều áp lực về điều kiện lao động, cường độ làm việc, nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh không lây nhiễm và các vấn đề sức khỏe phát sinh trong quá trình làm việc, sinh hoạt.

Rất đông công nhân, lao động tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí do LĐLĐ TPHCM phát động

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; Chương trình hành động số 11/CTrHĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ TP thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nâng cao vai trò của Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn TP trong giai đoạn mới, đồng thời hưởng ứng "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2026, LĐLĐ và Sở Y tế TP đã thống nhất xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, người lao động.

Chương trình năm nay được triển khai với quy mô rất lớn, dự kiến đến hết ngày 30-9, sẽ chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu công nhân, người lao động trên toàn địa bàn thành phố.

Ông Võ Khắc Thái, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại Lễ phát động

Điểm đặc biệt của chương trình lần này là hoạt động khám sức khỏe sẽ được tổ chức linh hoạt ngay tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc tại các cơ sở y tế, bệnh viện đủ điều kiện; ưu tiên tổ chức ngoài giờ hành chính, ngày thứ bảy và chủ nhật để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tham gia mà không ảnh hưởng đến thu nhập và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Nội dung khám sức khỏe được xây dựng toàn diện, bao gồm khám lâm sàng, cận lâm sàng, xét nghiệm, chụp X-quang, tư vấn phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và các bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, dữ liệu sức khỏe của người lao động sẽ từng bước được cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ công tác theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài cho người lao động.

Công nhân, lao động được kiểm tra sức khỏe toàn diện tại chương trình chăm sóc sức khỏe do LĐLĐ TPHCM phát động

"Đối với tổ chức Công đoàn, chăm lo cho người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là sứ mệnh của tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chúng tôi luôn xác định rằng muốn người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, với thành phố thì trước hết phải giúp người lao động có sức khỏe tốt, có điều kiện sống và làm việc an toàn, ổn định và bền vững.

Chương trình hôm nay cũng là thông điệp mạnh mẽ khẳng định sự chuyển biến trong tư duy chăm sóc sức khỏe người lao động từ "khám khi có bệnh" sang "phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục. Đây là hướng tiếp cận mang tính nhân văn, hiện đại và bền vững, góp phần xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh, chất lượng cao cho TPHCM trong giai đoạn mới" - đại diện LĐLĐ TP nhấn mạnh.

Đại diện đoàn viên, công nhân, lao động tham gia chương trình, chị Phạm Thị Bảo Hiền – công nhân Công ty CP giày Thiên Lộc (phường Tân Thới Hiệp), đã gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, do điều kiện kinh tế và thời gian eo hẹp, không phải ai cũng có điều kiện đi khám sức khỏe định kỳ. Việc được trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe bởi đội ngũ y bác sĩ tận tâm giúp đoàn viên, công nhân, lao động cảm nhận rõ sự ấm áp, điểm tựa vững chắc từ LĐLĐ TPHCM.

Người lao động được phục vụ bữa sáng, nước uống miễn phí sau khi khám sức khỏe

"Chúng tôi mong thời gian tới, doanh nghiệp cũng như các cấp các ngành của TP, trong đó có LĐLĐ TP, sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các đợt khám chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, để công nhân lao động chúng luôn đảm bảo sức khỏe, để hăng say lao động và cống hiến"- chị Hiền bày tỏ.

Sau lễ phát động, các đoàn viên, lao động đã tham gia chương trình khám sức khỏe tổng quát (gồm: xét nghiệm máu, đo huyết áp, chụp X-quang, khám nội, khám ngoại, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, phụ khoa) do LĐLĐ TP phối hợp với các Bệnh viện thuộc Sở Y tế TP tổ chức. Dự kiến trong hôm nay sẽ có khoảng 1.000 công nhân, lao động được khám sức khỏe.

Ngoài khám sức khỏe, người lao động tham gia chương trình còn được phục vụ ăn sáng và nước uống miễn phí; tham gia gian hàng bán sản phẩm bình ổn giá...

Cũng trong sáng ngày 30-5, tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Knitwear Green Maple, Công đoàn phường Phú Thạnh, TPHCM đã phối hợp cùng Công đoàn công ty và Phòng khám sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM) đã tổ chức khám, siêu âm, xét nghiệm, điều trị các bệnh phụ khoa thông thường và truyền thông, tư vấn miễn phí cho các nữ đoàn viên, công nhân, lao động.

Nữ công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Knitwear Green Maple đăng ký khám bệnh

Tại chương trình, ngoài được khám, phát thuốc miễn phí, khoảng 250 lao động nữ tham gia còn được hướng dẫn cách chăm sóc sức khoẻ, sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình; cách nhận biết và phòng tránh kịp thời một số bệnh lây truyền qua đường tình dục… 

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 10 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần) và 231 bộ áo dài cho các lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn.


Hơn 250 nữ công nhân, viên chức được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí

Hơn 250 nữ công nhân, viên chức được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản miễn phí

(NLĐO)- Hơn 250 nữ đoàn viên, công nhân, viên chức tại TPHCM được tư vấn, khám sức khỏe sinh sản và cấp phát thuốc miễn phí

Người lao động được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

(NLĐO)- Chi phí khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả

Nữ công nhân lần đầu tiên được tầm soát ung thư cổ tử cung bằng AI

(NLĐO) - Chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho 1.200 nữ công nhân

    Thông báo