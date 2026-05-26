Xã Bình Chánh, TPHCM: Ra mắt 2 Công đoàn cơ sở trong Tháng Công nhân

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", ngày 26-5, Công đoàn xã Bình Chánh, TPHCM tổ chức lễ công bố, trao quyết định thành lập và ra mắt 2 Công đoàn cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Chương trình đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã Bình Chánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2026.

Tại buổi lễ, Công đoàn xã Bình Chánh đã công bố và trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trạm Y tế xã Bình Chánh và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Ống giấy Lộc An. Dịp này, Ban Chấp hành của 2 Công đoàn cơ sở cũng chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tập hợp đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn tại địa phương.

Ban Chấp hành của 2 công đoàn cơ sở chính thức ra mắt tại buổi lễ

Phát biểu tại chương trình, bà Chung Mỹ Duyên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh, cho biết lễ ra mắt Công đoàn cơ sở diễn ra đúng dịp Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, thời điểm các cấp Công đoàn tập trung nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, CNVC-LĐ.

Theo bà Chung Mỹ Duyên, trong bối cảnh hiện nay, tổ chức Công đoàn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đồng thời làm cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Bà Chung Mỹ Duyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Chánh - phát biểu tại hội nghị

"Việc thành lập thêm các Công đoàn cơ sở không chỉ góp phần mở rộng mạng lưới tổ chức Công đoàn tại địa phương mà còn tạo điều kiện để đoàn viên - lao động được quan tâm, hỗ trợ tốt hơn về đời sống và việc làm. Qua đó, người lao động có thêm động lực gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tích cực thi đua lao động sản xuất" – bà Chung Mỹ Duyên nhấn mạnh.

Bà Chung Mỹ Duyên cũng kỳ vọng các Công đoàn cơ sở mới thành lập sẽ sớm ổn định tổ chức, phát huy tốt vai trò đại diện, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên - lao động để kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình làm việc.

Bên cạnh đó, bà mong muốn Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở quan tâm tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, ổn định, hài hòa và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dịp này, Công đoàn xã Bình Chánh cũng tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến những nội dung trọng tâm của Bộ luật Lao động năm 2019 và nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở và đoàn viên - lao động trên địa bàn.