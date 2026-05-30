Đối thoại với lãnh đạo địa phương, người lao động mong được kết nối giới thiệu việc làm

Ngày 30-5, UBND, Công đoàn và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bảy Hiền, TPHCM đã tổ chức Hội nghị đối thoại "Phường Bảy Hiền: Lắng nghe và trao đổi" với chủ đề "Lắng nghe người lao động - Thúc đẩy việc làm, ổn định và an sinh".

Đối thoại với đoàn viên, người lao động có đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng ban chuyên môn, BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa, Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, Hội doanh nghiệp phường...

Tại chương trình đoàn viên, người lao động đã trực tiếp chia sẻ tâm tư, nguyện vọng cũng như nêu những vướng mắc phát sinh tập trung vào 5 nhóm vấn đề: việc làm, thu nhập, quan hệ lao động; Chính sách, bảo hiểm và an sinh; Đời sống, nhà trọ, môi trường sinh hoạt và an ninh trật tự; Học nghề, chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm và tiếp cận thông tin; Doanh nghiệp đồng hành với người lao động và chính quyền thân thiện.

Cụ thể, ở nhóm học nghề, chuyển đổi nghề, giới thiệu việc làm, người lao động mong được cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ vốn vay để tự tạo việc làm cũng như việc hỗ trợ của địa phương trong việc kết nối tuyển dụng, tìm việc cho doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn phường…

Trao đổi về vấn đề kết nối tuyển dụng, tìm việc, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường thông tin hiện nay trên địa bàn phường có 2 trung tâm giới thiệu việc làm và 1 công ty chuyên đưa người lao động ra nước ngoài làm việc. Bên cạnh đó, hằng tháng, phòng cũng có các văn bản triển khai các thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến các khu dân cư để người lao động nắm bắt, đăng ký. Sắp tới, phòng sẽ tăng cường phối hợp cùng Hội doanh nghiệp để thông tin rộng rãi các nhu cầu tuyển dụng đến người lao động.

Đại diện phòng Văn hóa - Xã hội phường cũng cho hay từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tổ chức 6 sàn giao dịch việc làm. Lịch tổ chức cụ thể sẽ được phường thông tin đến doanh nghiệp và người lao động. Ngoài ra, người lao động, doanh nghiệp cũng có thể truy cập Sàn giao dịch việc làm quốc gia trực tuyến (vieclam.gov.vn) để tìm việc hoặc tìm người.

Đối với vấn đề hỗ trợ vay vốn tự tạo việc làm, đại diện phường chia sẻ hiện nay phường đang thực hiện các chính sách hỗ trợ gồm: tín dụng giải quyết việc làm, cho vay giải quyết việc làm, hỗ trợ việc làm cho người lao động là thanh niên, người khuyết tật, người đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện có thể liên hệ với địa phương để đăng ký.

Ngoài phản hồi trên, các vấn đề khác mà người lao động nêu tại chương trình cũng đã được ban tổ chức ghi nhận và được các đơn vị chức năng trả lời thỏa đáng theo định hướng của lãnh đạo phường. Đó là việc gì rõ thì hướng dẫn ngay; việc gì cần phối hợp thì phân công đầu mối; việc gì vượt thẩm quyền thì tổng hợp, kiến nghị. Mục tiêu cuối cùng là để người lao động an tâm hơn, doanh nghiệp ổn định hơn, chính quyền gần dân hơn và hoạt động của MTTQ, Công đoàn ngày càng thiết thực hơn.