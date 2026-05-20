CÔNG ĐOÀN SÁT CÁNH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Đối thoại để đồng hành phát triển

Mới đây, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) trong quá trình xây dựng mô hình trả lương mới, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op đã phối hợp ban giám đốc tổ chức đối thoại với người lao động (NLĐ). Để tạo không khí gần gũi, buổi gặp gỡ được tổ chức tại quán cà phê.

Giữ quan hệ lao động ổn định

Trong không gian cởi mở, NLĐ thẳng thắn chia sẻ những băn khoăn liên quan mô hình lương 3P - trả lương theo vị trí, năng lực và hiệu quả công việc (KPI). Theo DN, nếu áp dụng phương án này, thu nhập của NLĐ có thể tăng khoảng 48% so với cách trả lương theo thời gian hiện nay.

Tại buổi đối thoại, anh Trần Hồng Nam, bộ phận nhập hàng, cho biết công ty có nhiều vị trí đặc thù, một lao động có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau nên mong DN xây dựng cơ chế tính lương phù hợp. Anh cũng đề nghị làm rõ cách tính lương làm thêm giờ vào các dịp lễ, Tết khi áp dụng cơ chế trả lương theo năng suất để NLĐ yên tâm hơn.

Người lao động góp ý về chính sách lương mới tại buổi đối thoại với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op.

Ông Đỗ Xuân Thành, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op, cho biết mô hình lương mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên các góp ý của NLĐ sẽ được tiếp thu để điều chỉnh phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên. Theo ông Thành, mục tiêu của DN là vừa nâng cao thu nhập cho NLĐ vừa giữ chân lao động có tay nghề trong bối cảnh tuyển dụng khó khăn.

"Để triển khai lương 3P hiệu quả, điều quan trọng nhất là sự đồng thuận của NLĐ. Vì vậy, các buổi đối thoại do Công đoàn kết nối rất cần thiết. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Công đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ nhằm ổn định quan hệ lao động, tạo nền tảng cho DN phát triển bền vững" - ông Thành nhấn mạnh.

Tại Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam, nhờ duy trì cơ chế đối thoại và thương lượng thực chất, quan hệ lao động nhiều năm qua luôn ổn định, chế độ phúc lợi cho NLĐ ngày càng được cải thiện. Bà Lê Thị Xuân Hương, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết ngoài 4 cuộc đối thoại định kỳ mỗi năm, DN còn tổ chức đối thoại đột xuất khi có thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi NLĐ, phát sinh kiến nghị tập thể, nguy cơ tranh chấp lao động hoặc tái cơ cấu sản xuất.

Để nâng cao hiệu quả, Công đoàn đổi mới hình thức đối thoại theo hướng linh hoạt, thiết thực như tổ chức theo chuyên đề, nhóm vấn đề; kết hợp đối thoại trực tiếp với khảo sát nhanh, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc họp tổ Công đoàn trước khi đối thoại chính thức. "Nhờ làm tốt công tác đối thoại, hầu hết kiến nghị hợp lý của NLĐ đều được giải quyết kịp thời; thu nhập và phúc lợi của NLĐ ngày càng cải thiện" - bà Hương cho biết.

Cầu nối với chính quyền địa phương

Không chỉ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong DN, các chương trình đối thoại do Công đoàn tổ chức còn trở thành cầu nối hiệu quả giữa đoàn viên, NLĐ với chính quyền địa phương.

Thông qua đối thoại, NLĐ được trực tiếp phản ánh tâm tư, kiến nghị và tiếp cận chính sách kịp thời. Ngược lại, chính quyền địa phương cũng nắm bắt rõ hơn đời sống công nhân (CN) để xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, ngăn chặn nguy cơ trở thành "điểm nóng" trong quan hệ lao động và xã hội.

Điều này thể hiện rõ tại buổi đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, TP HCM với đoàn viên, NLĐ do Công đoàn phường tổ chức mới đây.

Tại buổi gặp gỡ, nhiều NLĐ phản ánh khó khăn trong việc đăng ký, xác nhận tạm trú do phải đi lại nhiều lần hoặc chủ nhà trọ không thực hiện thủ tục theo quy định.

Trước phản ánh này, Bí thư Đảng ủy phường đã chỉ đạo Công an phường kiểm tra, chấn chỉnh ngay những trường hợp vi phạm nhằm tạo điều kiện để NLĐ an tâm làm việc.

Về tình trạng thiếu trường học, khó tiếp cận trường công và giờ giữ trẻ chưa phù hợp với thời gian làm việc của CN, bà Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết địa phương hiện có 21 trường công lập, 12 trường tư thục cùng 64 nhóm lớp mầm non nên vẫn bảo đảm nhu cầu học tập cho con em NLĐ.

Theo bà Thanh, trong năm 2026, phường sẽ khởi công thêm 3 trường công lập, gồm 1 trường THPT và 2 trường mầm non. Riêng vấn đề giữ trẻ ngoài giờ hành chính, địa phương sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tìm giải pháp phù hợp; đồng thời tăng cường giám sát các nhóm lớp ngoài công lập để phụ huynh yên tâm gửi con.

Tương tự, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo phường Tân Thới Hiệp, TP HCM với cán bộ Công đoàn, đoàn viên và CN, NLĐ, nhiều kiến nghị cũng được giải đáp trực tiếp, đúng trọng tâm.

Trước đề nghị cung cấp thông tin về các dự án nhà ở xã hội, đại diện phường cho biết trên địa bàn hiện có 2 dự án đang triển khai nhưng tiến độ còn chậm. Địa phương đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm bổ sung quỹ nhà ở phục vụ NLĐ.

Đối với nhu cầu tuyển dụng lao động của DN, phường đang xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM và các đơn vị liên quan tổ chức sàn giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động và hỗ trợ NLĐ tìm việc phù hợp.

Tin tưởng vào chủ trương, chính sách Tham gia chương trình đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp với cán bộ Công đoàn, đoàn viên và CN, NLĐ, chị Nguyễn Thị Ngân, Công ty CP Giày Thiên Lộc, cho rằng đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa. "Không chỉ được trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo địa phương, chúng tôi còn được cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan chính sách việc làm, an sinh, nhà ở, giáo dục... dành cho NLĐ. Khi nghe thông tin trực tiếp từ lãnh đạo phường, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào chủ trương, chính sách của địa phương, từ đó yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài" - chị Ngân bày tỏ.

