Từ góc cà phê cùng lãnh đạo đến những cuộc đối thoại cởi mở, chân tình

Trưa 27-5, Công đoàn và Ban giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng) ra mắt không gian Góc cà phê cùng lãnh đạo tại khu vực Vườn thượng uyển trong khuôn viên bệnh viện.

Công đoàn phường Bình Trưng cùng lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh và đại diện người lao động tại Góc cà phê cùng lãnh đạo

Ông Thượng Công Huy – Chủ tịch công đoàn, Phó trưởng khoa Dược bệnh viện - cho biết việc thành lập mô hình Góc cà phê cùng lãnh đạo là một sáng kiến nhằm củng cố mối quan hệ giữa Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời, tạo ra một không gian đối thoại trực tiếp cởi mở và thân mật, giảm bớt khoảng cách và rào cản trong giao tiếp giữa lãnh đạo và đoàn viên công đoàn.

Sau khi thành lập, vào lúc 8-10 giờ sáng ngày thứ 7 tuần đầu tiên của mỗi tháng, ban giám đốc bệnh viện sẽ có các buổi gặp gỡ, trò chuyện với người lao động tại Góc cà phê cùng lãnh đạo. Qua đó, các vấn đề phát sinh trong môi trường làm việc có thể được thảo luận và giải quyết nhanh chóng, tránh để phát triển thành tranh chấp các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động.

Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - chia sẻ tại chương trình

Sau khi ra mắt không gian Góc cà phê cùng lãnh đạo, Công đoàn và ban giám đốc bệnh viện cũng đã tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" dành cho toàn thể nhân viên, người lao động.

Bữa cơm đặc biệt diễn ra trong không khí ấm cúng với các món ăn ngon, hấp dẫn. Đây cũng là dịp để kết nối đoàn viên, người lao động với ban giám đốc bệnh viện.

Tại chương trình, Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - nhấn mạnh: "Đây không chỉ là bữa cơm hay một buổi gặp gỡ mà sâu xa hơn đó là hành động thể hiện sự trân trọng dành cho người lao động, những người đang từng ngày góp công sức, trí tuệ và cả trái tim cho bệnh viện".

Người lao động được hỗ trợ thẻ BHYT

Dịp này, Công đoàn phường Bình Trưng đã vận động trao tặng 15 thẻ BHYT cho đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện, giảm bớt chi phí thăm khám, điều trị bệnh. Qua đó, tiếp thêm động lực để các đoàn viên, người lao động vượt qua những khó khăn trước mắt.

Công đoàn bệnh viện cho biết thêm bên cạnh việc tổ chức "Bữa cơm Công đoàn", tại bệnh viện có Nhà ăn hạnh phúc, mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, mỗi ngày cung cấp miễn phí khoảng 200 suất ăn chay cho đoàn viên, người lao động và thân nhân bệnh nhân.