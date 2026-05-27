Từ góc cà phê cùng lãnh đạo đến những cuộc đối thoại cởi mở, chân tình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Từ góc cà phê cùng lãnh đạo đến những cuộc đối thoại cởi mở, chân tình

Thanh Nga

(NLĐO)- Góc cà phê cùng lãnh đạo là không gian đối thoại trực tiếp cởi mở và thân mật, giảm bớt khoảng cách trong giao tiếp giữa lãnh đạo và người lao động

Trưa 27-5, Công đoàn và Ban giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng) ra mắt không gian Góc cà phê cùng lãnh đạo tại khu vực Vườn thượng uyển trong khuôn viên bệnh viện.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh ra mắt Góc cà phê cùng lãnh đạo - Ảnh 1.

Công đoàn phường Bình Trưng cùng lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh và đại diện người lao động tại Góc cà phê cùng lãnh đạo

Ông Thượng Công Huy – Chủ tịch công đoàn, Phó trưởng khoa Dược bệnh viện - cho biết việc thành lập mô hình Góc cà phê cùng lãnh đạo là một sáng kiến nhằm củng cố mối quan hệ giữa Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp. Đồng thời, tạo ra một không gian đối thoại trực tiếp cởi mở và thân mật, giảm bớt khoảng cách và rào cản trong giao tiếp giữa lãnh đạo và đoàn viên công đoàn.

Sau khi thành lập, vào lúc 8-10 giờ sáng ngày thứ 7 tuần đầu tiên của mỗi tháng, ban giám đốc bệnh viện sẽ có các buổi gặp gỡ, trò chuyện với người lao động tại Góc cà phê cùng lãnh đạo. Qua đó, các vấn đề phát sinh trong môi trường làm việc có thể được thảo luận và giải quyết nhanh chóng, tránh để phát triển thành tranh chấp các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh ra mắt Góc cà phê cùng lãnh đạo - Ảnh 2.

Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - chia sẻ tại chương trình

Sau khi ra mắt không gian Góc cà phê cùng lãnh đạo, Công đoàn và ban giám đốc bệnh viện cũng đã tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" dành cho toàn thể nhân viên, người lao động. 

Bữa cơm đặc biệt diễn ra trong không khí ấm cúng với các món ăn ngon, hấp dẫn. Đây cũng là dịp để kết nối đoàn viên, người lao động với ban giám đốc bệnh viện.

Tại chương trình, Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh - nhấn mạnh: "Đây không chỉ là bữa cơm hay một buổi gặp gỡ mà sâu xa hơn đó là hành động thể hiện sự trân trọng dành cho người lao động, những người đang từng ngày góp công sức, trí tuệ và cả trái tim cho bệnh viện".

Bệnh viện Lê Văn Thịnh ra mắt Góc cà phê cùng lãnh đạo - Ảnh 3.

Người lao động được hỗ trợ thẻ BHYT

Dịp này, Công đoàn phường Bình Trưng đã vận động trao tặng 15 thẻ BHYT cho đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện, giảm bớt chi phí thăm khám, điều trị bệnh. Qua đó, tiếp thêm động lực để các đoàn viên, người lao động vượt qua những khó khăn trước mắt.

Công đoàn bệnh viện cho biết thêm bên cạnh việc tổ chức "Bữa cơm Công đoàn", tại bệnh viện có Nhà ăn hạnh phúc, mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, mỗi ngày cung cấp miễn phí khoảng 200 suất ăn chay cho đoàn viên, người lao động và thân nhân bệnh nhân.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh ra mắt Góc cà phê cùng lãnh đạo - Ảnh 4.
Bệnh viện Lê Văn Thịnh ra mắt Góc cà phê cùng lãnh đạo - Ảnh 5.
Bệnh viện Lê Văn Thịnh ra mắt Góc cà phê cùng lãnh đạo - Ảnh 6.
Bệnh viện Lê Văn Thịnh ra mắt Góc cà phê cùng lãnh đạo - Ảnh 7.
Bệnh viện Lê Văn Thịnh ra mắt Góc cà phê cùng lãnh đạo - Ảnh 8.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại chương trình

Tin liên quan

Cân bằng giữa việc làm - đời sống

Cân bằng giữa việc làm - đời sống

Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay, áp lực lớn nhất với người lao động là ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân ngày càng bị xóa nhòa

Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động

(NLĐO)- Ngoài được cung cấp kiến thức cần thiết về cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, người lao động còn được các chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc liên quan

CÔNG ĐOÀN SÁT CÁNH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (*): Đối thoại để đồng hành phát triển

Các buổi đối thoại do Công đoàn tổ chức giúp người lao động bày tỏ nguyện vọng, góp phần tháo gỡ vướng mắc, ổn định quan hệ lao động

Môi trường làm việc người lao động Bệnh viện Lê Văn Thịnh Bữa cơm Công đoàn Góc cà phê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo