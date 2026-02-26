HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đối thủ lớn nhất của Phương Mỹ Chi ở chung kết Sing! Asia sẽ đến Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO) - Tokyo girls collection lần đầu "chào sân" Việt Nam - lễ hội thời trang - âm nhạc kéo dài 2 ngày tại TP HCM.

SOOBIN, Quang Hùng MasterD,… sẽ biểu diễn tại Tokyo girls collection Vietnam 2026

Đối thủ lớn nhất của Phương Mỹ Chi ở chung kết Sing! Asia sẽ đến Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ hội âm nhạc quốc tế mở màn cho năm mới

One Or Eight, Miyuna cùng SOOBIN, MIN, Phương Ly, Quang Hùng MasterD sẽ biểu diễn tại Tokyo girls collection Vietnam 2026, diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-3 tại Vạn Phúc City (TP HCM).

Đây là lần đầu tiên lễ hội thời trang - âm nhạc đình đám đến từ Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam. Ngay từ khi công bố thông tin, sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu thời trang, âm nhạc và pop culture, đặc biệt là giới trẻ và người hâm mộ văn hóa Nhật Bản.

Phần trình diễn J-pop giữ vai trò dẫn dắt tinh thần sự kiện với hai đại diện đến từ Nhật Bản. One Or Eight - nhóm nhạc nam J-pop gồm tám thành viên được hình thành qua chương trình tuyển chọn khốc liệt, với âm nhạc pha trộn pop, hip-hop và dance. Miyuna - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nhật sinh năm 2002 tại Miyazaki, được đánh giá cao bởi chất giọng giàu cảm xúc và phong cách âm nhạc linh hoạt giữa pop, rock và soul.

Miyuna từng trình diễn tại các lễ hội âm nhạc lớn như Fuji rock festival và ghi dấu ấn khi giành vị trí quán quân chương trình âm nhạc quốc tế Sing! Asia 2025, mang đến sắc thái J-pop đương đại giàu chiều sâu cho đêm diễn.

Đối thủ lớn nhất của Phương Mỹ Chi ở chung kết Sing! Asia sẽ đến Việt Nam - Ảnh 2.

Bên cạnh các nghệ sĩ Nhật Bản, TGC Vietnam 2026 còn quy tụ dàn nghệ sĩ V-pop đông đảo nhằm tăng tính kết nối với khán giả trong nước.

SOOBIN mang đến màu sắc R&B-pop hiện đại và phong cách trình diễn chỉn chu; Quang Hùng MasterD đại diện cho lớp nghệ sĩ trẻ với các ca khúc giàu năng lượng; MIN và Phương Ly gắn liền với hình ảnh nữ nghệ sĩ thời trang, cá tính; trong khi Rhyder, Captain Boy và LyLy góp thêm sắc thái tươi mới của thế hệ Gen Z.

Việc quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam với màu sắc âm nhạc đa dạng được xem là cầu nối giúp TGC Vietnam 2026 được phổ biến rộng rãi hơn tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng tệp khán giả cho mô hình lễ hội mang tinh thần Nhật Bản.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, việc mang Tokyo girls collection về Việt Nam xuất phát từ mong muốn giới thiệu một mô hình lễ hội văn hóa - giải trí đã thành công tại Nhật Bản.

Dấu ấn của Tokyo girls collection

Được thành lập từ năm 2005, Tokyo Girls Collection (TGC) không chỉ đơn thuần là một sự kiện trình diễn thời trang mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng, được xem như "thánh đường" của xu hướng ready-to-wear (thời trang ứng dụng, thời trang đường phố) tại Nhật Bản.

Nhiều ngôi sao thế giới như BLACKPINK, BIGBANG, TWICE… từng tham gia biểu diễn tại TGC. Điều đó cho TGC được xem là một lễ hội giao thoa giữa thời trang, âm nhạc và văn hóa giải trí đương đại.

Đối thủ lớn nhất của Phương Mỹ Chi ở chung kết Sing! Asia sẽ đến Việt Nam - Ảnh 3.

One Or Eight - nhóm nhạc nam J-pop gồm tám thành viên nổi tiếng Nhật Bản

Theo ban tổ chức, tại Việt Nam, Tokyo girls collection được xây dựng như một lễ hội kéo dài hai ngày.

Ngày đầu tiên (28-3) mở cửa miễn phí cho công chúng, tập trung vào các hoạt động trải nghiệm thời trang và lifestyle, giao lưu văn hóa Việt - Nhật, không gian ẩm thực, mua sắm, check-in lấy cảm hứng từ Harajuku, cùng các màn trình diễn runway mang đậm DNA thời trang Nhật Bản.

Ngày thứ hai (29-3) là đêm concert âm nhạc và thời trang với quy mô lớn, nơi các màn trình diễn runway được dàn dựng xen kẽ cùng các tiết mục âm nhạc live.

Mô hình lễ hội mở này giúp TGC Vietnam 2026 vừa tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng, vừa đảm bảo chất lượng và trải nghiệm trọn vẹn cho đêm concert trọng điểm.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu có cơ hội trải nghiệm một lễ hội mang "DNA TGC" ngay tại Việt Nam, từ không gian thời trang đường phố, pop culture Nhật Bản đến các hoạt động giao lưu văn hóa đa dạng.

Tin liên quan

Tự hào Phương Mỹ Chi

Tự hào Phương Mỹ Chi

(NLĐO) - Phương Mỹ Chi lọt top 700 gương mặt kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á của Tatler Most Influential 2025.

Nam Em lại "có biến"

(NLĐO) - Nam Em khiến khán giả choáng khi nói rằng bản thân là tiểu tam chen vào bạn trai và học trò nam, muốn bán nhà gấp để rời đi.

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng

(NLĐO) – Nam diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng tiết lộ anh "mất vai" nam chính phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" vào tay Trần Doãn Hoàng.

Phương Mỹ Chi lễ hội âm nhạc Tokyo girls collection
    Thông báo