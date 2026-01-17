HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Việt Nam nếu tiếp tục thăng hoa, tiền thưởng khá bộn

Quốc An

(NLĐO) - Sự thăng hoa của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026 không chỉ mở ra cơ hội lịch sử, mà còn là mức tiền thưởng có thể thêm nhiều tỉ đồng

Hành trình thăng hoa của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ mở ra cơ hội lịch sử về mặt thành tích, mà còn hứa hẹn mang lại nguồn tiền thưởng lớn.

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 UAE ở vòng tứ kết rạng sáng 17-1, thầy trò HLV Kim Sang-Sik chính thức góp mặt ở bán kết, vào top 4 đội mạnh nhất châu lục. Thành tích này giúp U23 Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn "hái quả" về chuyên môn lẫn tài chính.

Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng 1,2 tỉ đồng cho chiến thắng trước U23 UAE, nâng tổng thưởng lên 3,2 tỉ đồng tiền thưởng tính từ 3 trận vòng bảng.

img

U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội nhận được nhiều tỉ đồng tiền thưởng từ Nhà nước, VFF, doanh nghiệp taif trợ và các nhà hảo tâm


 Nếu đăng quang, U23 Việt Nam còn có thể nhận thêm các khoản thưởng lớn từ Nhà nước, VFF, doanh nghiệp tài trợ và các nhà hảo tâm.

Cơ sở cho những kỳ vọng đó đến từ phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam từ đầu giải. Đội toàn thắng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út để đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Ở tứ kết, dù phải thi đấu tới hiệp phụ, bản lĩnh, thể lực dồi dào của các cầu thủ trẻ vẫn giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 UAE với tỉ số 3-2, tiếp tục nuôi giấc mộng châu Á.

Theo Điều lệ AFC, các giải trẻ như U23 châu Á không áp dụng tiền thưởng cho các đội tham dự. Quy định này thể hiện định hướng phát triển bóng đá trẻ theo chiều sâu, mang tính đào tạo và đầu tư dài hạn.

Thay vì thưởng tiền mặt theo thành tích, AFC tập trung vào phân bổ trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức và hậu cần cho nước đăng cai. Các đội tuyển tự lo chi phí di chuyển quốc tế và nội địa, trong khi AFC cùng Liên đoàn chủ nhà đảm bảo điều kiện ăn ở, thi đấu theo tiêu chuẩn điều lệ.

Cách làm này khẳng định các giải U17, U20, U23 châu Á là sân chơi phát triển cầu thủ và tích lũy kinh nghiệm quốc tế, nơi thành tích được đánh giá qua chất lượng chuyên môn và sự trưởng thành của cầu thủ, hơn là yếu tố tiền thưởng.

Tuy nhiên, các đội tuyển trẻ sẽ được các liên đoàn quốc gia như VFF, cung cấp các khoản thưởng, ngoài quy định của AFC.

Tin liên quan

U23 Việt Nam và loạt kỷ lục sau trận thắng U23 UAE

U23 Việt Nam và loạt kỷ lục sau trận thắng U23 UAE

(NLĐO) - Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết đã mở ra hàng loạt cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà và cả sân chơi châu lục.

CĐV U23 UAE: "Ngoài Nhật Bản, Việt Nam, đội nào có thể trụ lại"

(NLĐO) - Khép lại 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 UAE 3-2 để giành tấm vé thứ 2 vào bán kết Giải U23 châu Á 2026.

CĐV Thái Lan lý giải sức mạnh U23 Việt Nam, thừa nhận "họ là số 1 Đông Nam Á"

(NLĐO) - Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026 đã mang đến nhiều sự phấn khích của CĐV Thái Lan.

bóng đá Việt Nam liên đoàn bóng đá việt nam U23 Việt Nam tiền thưởng U23 châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo