Hành trình thăng hoa của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ mở ra cơ hội lịch sử về mặt thành tích, mà còn hứa hẹn mang lại nguồn tiền thưởng lớn.

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 UAE ở vòng tứ kết rạng sáng 17-1, thầy trò HLV Kim Sang-Sik chính thức góp mặt ở bán kết, vào top 4 đội mạnh nhất châu lục. Thành tích này giúp U23 Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn "hái quả" về chuyên môn lẫn tài chính.

Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng 1,2 tỉ đồng cho chiến thắng trước U23 UAE, nâng tổng thưởng lên 3,2 tỉ đồng tiền thưởng tính từ 3 trận vòng bảng.

U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội nhận được nhiều tỉ đồng tiền thưởng từ Nhà nước, VFF, doanh nghiệp taif trợ và các nhà hảo tâm





Nếu đăng quang, U23 Việt Nam còn có thể nhận thêm các khoản thưởng lớn từ Nhà nước, VFF, doanh nghiệp tài trợ và các nhà hảo tâm.

Cơ sở cho những kỳ vọng đó đến từ phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam từ đầu giải. Đội toàn thắng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út để đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Ở tứ kết, dù phải thi đấu tới hiệp phụ, bản lĩnh, thể lực dồi dào của các cầu thủ trẻ vẫn giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 UAE với tỉ số 3-2, tiếp tục nuôi giấc mộng châu Á.

Theo Điều lệ AFC, các giải trẻ như U23 châu Á không áp dụng tiền thưởng cho các đội tham dự. Quy định này thể hiện định hướng phát triển bóng đá trẻ theo chiều sâu, mang tính đào tạo và đầu tư dài hạn.

Thay vì thưởng tiền mặt theo thành tích, AFC tập trung vào phân bổ trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức và hậu cần cho nước đăng cai. Các đội tuyển tự lo chi phí di chuyển quốc tế và nội địa, trong khi AFC cùng Liên đoàn chủ nhà đảm bảo điều kiện ăn ở, thi đấu theo tiêu chuẩn điều lệ.

Cách làm này khẳng định các giải U17, U20, U23 châu Á là sân chơi phát triển cầu thủ và tích lũy kinh nghiệm quốc tế, nơi thành tích được đánh giá qua chất lượng chuyên môn và sự trưởng thành của cầu thủ, hơn là yếu tố tiền thưởng.

Tuy nhiên, các đội tuyển trẻ sẽ được các liên đoàn quốc gia như VFF, cung cấp các khoản thưởng, ngoài quy định của AFC.