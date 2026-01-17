HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Báo chí Tây Á thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE khiến cả khu vực Tây Á phải nhìn lại vị thế vốn được xem là “bất khả xâm phạm” của mình.

Lần đầu tiên kể từ khi VCK U23 châu Á ra đời, vòng bán kết hoàn toàn vắng bóng các đại diện Tây Á. Và thầy trò HLV Kim Sang-sik chính là tâm điểm của cột mốc lịch sử ấy.

Báo chí Tây Á thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tờ Al-Khaleej đánh giá cao phong độ của U23 Việt Nam trong trận thắng U23 UAE

Ở trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, chiến thắng 3-2 đã giúp đội bóng Đông Nam Á bước tiếp vào bán kết, đồng thời trực tiếp loại đại diện Tây Á cuối cùng ở giải đấu năm nay. Ngay sau trận đấu, truyền thông Tây Á đồng loạt thể hiện sự công nhận với thành tích của "Những chiến binh sao vàng".

Tờ Btolat mô tả cuộc đối đầu vừa qua như một cuộc so tài khốc liệt về thể lực và bản lĩnh khi cả hai đội phải thi đấu trong suốt 120 phút. Theo tờ báo của Ả Rập Saudi, U23 Việt Nam đã tận dụng cơ hội tốt hơn ở những thời điểm quan trọng, đồng thời thể hiện "sự kiên cường đáng kể trong một trận đấu giàu áp lực".

Báo chí Tây Á thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Thất bại của U23 UAE đã chấm dứt hy vọng của bóng đá Tây Á tại giải đấu năm nay (Ảnh: AFC)

Ở góc nhìn trung tính hơn, Ajel Sa vẫn không thể phủ nhận vai trò kiểm soát thế trận của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tờ báo này nhấn mạnh việc đại diện Đông Nam Á nhiều lần vươn lên dẫn trước, giữ được sự bình tĩnh sau mỗi bàn gỡ hòa của UAE. Trong hiệp phụ thứ nhất, bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 của hậu vệ Phạm Minh Phúc đã "khép lại hy vọng cuối cùng" của đội bóng Tây Á.

Ngay tại UAE, cảm xúc tiếc nuối nhanh chóng nhường chỗ cho sự khâm phục. Al-Bayan, nhật báo hàng đầu quốc gia này, đánh giá trận tứ kết gặp U23 Việt Nam là màn so tài chất lượng cao với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi. 

Tờ báo này khẳng định việc hai đội có mặt ở vòng tứ kết là hoàn toàn xứng đáng, song cũng thừa nhận U23 UAE bước vào trận đấu với vị thế "cửa dưới" so với đội bóng của HLV Kim Sang-sik toàn thắng vòng bảng.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 UAE ở một giải đấu chính thức, tạo nên cột mốc lịch sử mới của họ. Đồng thời, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã viết tiếp trang sử khi có lần thứ hai góp mặt ở vòng bán kết" - tờ Al-Bayan nhận xét.

Trong khi đó, tờ Al-Khaleej chỉ ra bước ngoặt của trận đấu nằm ở hiệp phụ, khi U23 UAE hụt hơi và đánh mất thế trận. Theo tờ báo này, UAE đã có màn trình diễn xuất sắc trước một trong những đội mạnh nhất vòng bảng là U23 Việt Nam. Song việc phân phối sức lực không hợp lý đã khiến đại diện Tây Á phải trả giá trước "Những chiến binh sao vàng" bền bỉ và lạnh lùng hơn.

Báo chí Tây Á thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

U23 Việt Nam tiến vào bán kết sau khi hạ gục U23 UAE lần đầu tiên trong lịch sử (Ảnh: AFC)

Tại VCK U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trở thành nhân tố trung tâm tạo nên lịch sử. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã hạ gục Jordan, gián tiếp đưa đội bóng này chạm trán ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết. Sau đó, đại diện Đông Nam Á tiếp tục giành chiến thắng trước U23 Ả Rập Saudi, qua đó khiến chủ nhà bị loại khi chỉ xếp thứ ba ở bảng A.

Không còn là câu chuyện của một giải đấu, hành trình của "Những chiến binh sao vàng" là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trỗi dậy của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt trong trật tự sức mạnh quen thuộc tại sân chơi châu lục.


