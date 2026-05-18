Đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị truy nã ra đầu thú sau gần 2 năm lẩn trốn

Sáng 18-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa vận động thành công đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị truy nã Nguyễn Văn Lợi (SN 1993; trú thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn.

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị truy nã Nguyễn Văn Lợi vừa ra đầu thú.



Theo cơ quan công an, từ ngày 6 đến 15-6-2024, Lợi cùng 2 đối tượng khác sử dụng mô tô phân khối lớn, thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ).

Tài sản mà Lợi nhắm vào chủ yếu là dây chuyền, kiềng vàng của người đi đường, với tổng giá trị tài sản cướp được là hơn 140 triệu đồng.

Sau khi gây án, 2 đồng phạm của Lợi đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý. Riêng Lợi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tháng 12-2024, Công an tỉnh Bình Định (cũ) ra quyết định truy nã Lợi về hành vi "cướp giật tài sản" theo khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời vận động gia đình, người thân tác động để Lợi ra đầu thú.

Ngày 16-5, Lợi đến cơ quan công an trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.