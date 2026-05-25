Đối tượng trộm 6 cây hoa mai dáng đẹp của người dân ra đầu thú

Ngày 25-5, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết đối tượng nhổ trộm 6 cây hoa mai của người dân đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, ngày 23-5, Công an phường Nam Đông Hà tiếp nhận đơn của ông Đinh Văn H. (SN 1976) và ông Trương Khắc N. (SN 1975; cùng ngụ Khu phố 2, phường Nam Đông Hà) bị kẻ gian nhổ trộm 6 cây hoa mai được trồng trong chậu tại vườn cây sát nhà.

Đối tượng nhổ trộm 6 cây hoa mai của người dân đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an phường Nam Đông Hà

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Nam Đông Hà đã vào cuộc xác minh vụ việc, phát động quần chúng nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm.

Nhận thấy hành vi phạm tội của mình đã bị phát hiện, nên sáng 24-5, Trần Quang Hải (SN 1985, ngụ Khu phố Lương An, phường Nam Đông Hà) đã đến Công an phường Nam Đông Hà đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận thực hiện hành vi trộm 6 cây hoa mai của ông H. và ông N. vào rạng sáng ngày 23-5, sau đó chở về cất giấu ở vườn chuối sát cạnh nhà mình với mục đích trồng để bán.

Trong quá trình làm việc, cơ quan công an đã tiến hành test nhanh với Trần Quang Hải và phát hiện đối tượng dương tính với ma túy Methamphetamine.

Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.