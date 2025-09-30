Đội tuyển DroneSoccer Việt Nam giành giải thưởng tại FIDA WorldCup

Ngày 30-9, Đội tuyển DroneSoccer Việt Nam – HDFPV đã ghi dấu ấn lịch sử trong lần đầu tiên tham dự Giải Vô địch DroneSoccer quốc tế FIDA WorldCup 2025, diễn ra tại Hàn Quốc, khi xuất sắc giành Giải thưởng Future Generations Award.

FIDA WorldCup 2025, do Liên đoàn DroneSoccer Quốc tế (FIDA) tổ chức, là giải đấu lớn nhất thế giới về môn bóng đá sử dụng máy bay không người lái, quy tụ hơn 2.500 vận động viên từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 33 đội tuyển quốc gia và 250 đội câu lạc bộ.

Giải đấu bao gồm bốn hạng mục chính: Bảng Quốc tế (INTL Class 20, Class 40), Bảng Câu lạc bộ (Club Class 20, Class 40), Cracing, Super Pilot và các sự kiện trình diễn.

Đội tuyển DroneSoccer Việt Nam tham gia tại FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển DroneSoccer Việt Nam – HDFPV gồm các tài năng trẻ từ các trường THCS tại TP HCM như Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Du, Trần Văn Ơn, Lê Quý Đôn, Bình An, Hoàng Hoa Thám và Trần Quốc Toản.

Dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện và trang thiết bị, các thành viên đã thi đấu đầy nỗ lực và sáng tạo. Bằng tinh thần quyết tâm và sáng tạo, đội tuyển đã đạt được những thành tích đáng chú ý.

Tại Bảng Quốc tế (INTL Class 20), đội tuyển lọt vào vòng 1/16, thi đấu đầy kịch tính với đội Hồng Kông (Trung Quốc), kết thúc với tỉ số sát nút 16:19.

Còn tại bảng Câu lạc bộ (Club Class 20), đội xuất sắc vào vòng 1/64, dừng chân trước đội Nhật Bản (nhà vô địch bảng đấu), xếp trong top 32/192 đội câu lạc bộ.

Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam được vinh danh với Giải thưởng Future Generations Award, tôn vinh những đóng góp nổi bật trong việc lan tỏa môn DroneSoccer đến cộng đồng thanh thiếu niên.

Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này tại FIDA WorldCup.

DroneSoccer là môn thể thao tiên tiến kết hợp bóng đá truyền thống và công nghệ drone, sử dụng máy bay không người lái DroneSoccer Class 20 dưới 250 g được trang bị lồng bảo vệ hình cầu. Người điều khiển drone bằng mắt thường trong sân kín (8m x 4m), đòi hỏi sự phối hợp tay-mắt-não, tư duy chiến thuật và làm việc nhóm. Mỗi đội gồm 5 thành viên đảm nhận các vai trò Striker, Forward, Center, Sweeper và Keeper.

