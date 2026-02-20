Đội xích lô "xịn sò" ở Đà Nẵng

Không chỉ là phương tiện chở khách, xích lô du lịch nơi đây đã trở thành một "đặc sản" phố thị, nơi hội tụ của sự chỉn chu, văn minh và tinh thần làm du lịch chuyên nghiệp.

Phía sau những vòng quay chậm rãi ấy là cả một đội ngũ được tổ chức bài bản, đào tạo nghiêm túc, nói được ngoại ngữ và làm nghề bằng tất cả sự tự trọng.

Từ xích lô thồ đến xích lô du lịch

Ông Trần Đình Chót (68 tuổi), một trong những thành viên gắn bó từ những ngày đầu, nhớ lại thời điểm trước năm 2003, khi phần lớn anh em trong đội còn mưu sinh bằng xích lô thồ. Khi tuổi ngày một cao, việc chở hàng nặng không còn phù hợp, trong khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa dần được thay thế bằng xe tải nhỏ, nhiều người buộc phải tìm hướng đi mới.

Ông Trần Đình Chót (hàng đầu) lái xích lô chở khách du lịch trong nội đô thành phố

"Năm 2003, anh em làm đơn xin gia nhập nghiệp đoàn và chuyển sang mô hình xích lô du lịch. Lúc đó gọi là Đội Xích lô du lịch Đà Nẵng" - ông Chót kể. Ban đầu, đội có khoảng 70 người, sau này bổ sung thêm để đủ 83 chiếc xe như hiện nay. Việc tuyển chọn cũng có tiêu chí rõ ràng, phải đảm bảo sức khỏe, bởi đây là loại hình phục vụ du lịch, đòi hỏi sự an toàn và bền bỉ.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Du lịch Đà Nẵng khi ấy còn khá trầm lắng, lượng khách ít, đặc biệt là khách nội địa. "Hồi đó người Việt mình thấy xe xích lô du lịch lạ lắm, nên ngại đi. Có xe rồi mà tôi còn cất đó, chưa dám chạy. Phải một, hai năm sau khách mới quen dần"- ông Chót nhớ lại. Trong thời gian ấy, nhiều người vẫn phải song song chở hàng bằng xe cũ để có thu nhập.

Tour xích lô đưa khách tham quan các địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng ở khu vực trung tâm thành phố

Phải mất 4–5 năm, lượng khách mới bắt đầu ổn định hơn, chủ yếu là khách quốc tế. Cũng từ đó, xích lô du lịch dần trở thành một phần quen thuộc của các tour tham quan nội thị. Theo ông Chót, ngay từ khi thành lập, toàn bộ đội xe đã được giao cho Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng quản lý trực tiếp. 83 xe được chia thành 7 tổ, mỗi tổ khoảng 10–12 xe, có tổ trưởng điều phối.

Ông Trần Đình Nam chở khách tham quan qua nhà thờ Con Gà, đường Trần Phú

"Khi có khách đoàn hay hợp đồng, trung tâm điều xuống đội trưởng, rồi đội trưởng phân cho tổ trưởng theo vòng luân phiên, đảm bảo công bằng cho anh em. Còn lúc không có hợp đồng thì mỗi người tự mời khách, nhưng vẫn phải tuân thủ quy định chung" - ông Chót cho biết.

Cách tổ chức này giúp đội xích lô hoạt động nền nếp, tránh tình trạng tranh giành, chèo kéo khách.

Học ngoại ngữ, giữ chuẩn mực phục vụ

Một điểm đặc biệt khiến Đội Xích lô du lịch Đà Nẵng được đánh giá cao chính là tinh thần chuyên nghiệp. Các thành viên không chỉ được phổ biến luật giao thông, kỹ năng phục vụ mà còn được tham gia các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Hàn.

"Chúng tôi nói không giỏi, chủ yếu là nói bồi, những câu thông dụng để giới thiệu điểm đến như Nhà thờ Con Gà, Cầu Rồng, Bảo tàng Chăm… Nếu khách hỏi sâu quá thì dùng điện thoại dịch thêm" - ông Chót cười hiền. Một tour xích lô thường kéo dài khoảng 30 phút, giá niêm yết 120.000 đồng/xe/người. Nếu phục vụ tốt, khách hài lòng thì có thêm tiền tip, nhưng tuyệt đối không được chèo kéo hay "chặt chém".

Đội xích lô chở khách trên đường Bạch Đằng

Ông Trần Đình Nam (69 tuổi), người có thâm niên trong nghề, chia sẻ cơ duyên đặc biệt đưa ông đến với chiếc xích lô. Từng làm đường sắt, rồi đạp xích lô thồ, có lần ông chở một vị khách người Ý suốt 10 ngày. "Ông ấy thương, cho tôi 250 đô để mua xe riêng. Nhờ vậy mà tôi có chiếc xích lô cho riêng mình từ năm 1995" - ông Nam kể.

Dù từng chuyển sang chạy xe máy thồ, làm bảo vệ, cuối cùng ông vẫn quay lại với xích lô. "69 tuổi rồi mà tôi vẫn chở khách 140kg bình thường. Ra đường đạp xe cho khỏe, gặp anh em nói chuyện cho vui" - ông Nam nói.

Giữ hình ảnh cho du lịch thành phố

Làm du lịch đồng nghĩa với việc mỗi hành vi đều góp phần tạo nên hình ảnh thành phố. Điều này được các thành viên đội xích lô ý thức rất rõ. "Nghề này có quy định khắt khe lắm, phải ứng xử văn hóa, lịch sự, không nói thách, không làm xấu hình ảnh du lịch Đà Nẵng. Ai vi phạm là bị thu thẻ, đình chỉ hoạt động ngay"- ông Chót nhấn mạnh.

Đội xích lô được xem là một loại hình du lịch đặc thù của Đà Nẵng

Với nhiều thành viên, xích lô không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nơi gắn bó tình người. "Niềm vui lớn nhất là mỗi ngày ra đường gặp bạn bè, có khách thì vui, không có thì ngồi tâm sự. Có khách thấy xe sạch, mình phục vụ tốt, họ quay lại tìm mình, cái đó là cái tình", ông Chót chia sẻ.

Giữa phố xá đông đúc, những vòng bánh xích lô vẫn lặng lẽ quay, chở theo không chỉ du khách mà còn cả câu chuyện về một đội ngũ lao động giàu tự trọng nghề nghiệp. Đội xích lô "xịn sò" của Đà Nẵng, vì thế, không chỉ "xịn" ở hình thức, mà còn ở cách làm du lịch văn minh, chuyên nghiệp và rất đỗi nhân văn.