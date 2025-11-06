Đón con đi học về, cha gặp tai nạn tử vong, hai con cũng bị thương

Tối 6-11, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, chiều cùng ngày người đàn ông chạy xe máy trên đường đón 2 con đi học về. Khi đến đoạn cây xăng lộ 7A gần khu công nghiệp Rạch Bắp, phường Tây Nam, TP HCM (trước thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương), xe này xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do nam thanh niên điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến hai xe bị hất văng xuống đường, người cha chết ngay tại chỗ, hai người con và nam thanh niên bị thương, đã được đưa đi cơ sở y tế cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM cùng công an phường Tây Nam và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.