Thời sự

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn”

Ngọc Quý

(NLĐO) - Chiếc áo của “chủ tịch” mèo Mika được đấu giá 10 triệu đồng tại lễ hội fan Thảo Cầm Viên 2025, gây phấn khích cho hàng trăm người tham dự.

Sáng 7-12, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tưng bừng trong không khí hội ngộ khi chương trình "Họp mặt fan Thảo Cầm Viên 2025" chính thức khai màn, thu hút hàng trăm du khách và cộng đồng yêu động vật. Sân khấu chính được sắp xếp thành từng cụm ghế dành cho "fan cứng" của các "ngôi sao thú viên" như Hà Mã Dzít, Gấu mèo Công Thị Tai Nơ, Gấu Noel hay "chủ tịch" mèo Mika, tạo nên khung cảnh rực rỡ và đầy năng lượng.

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 1.

Nhiều du khách "nhí" phấn khích trong chương trình "Họp mặt fan Thảo Cầm Viên 2025"

Phát biểu tại sự kiện, bà Huỳnh Thu Thảo – Chủ tịch Hội đồng Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn – cho biết chương trình là dịp đặc biệt để kết nối những người yêu động vật và lan tỏa tình yêu thiên nhiên ngay giữa lòng TP HCM.

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 2.

Bà Huỳnh Thu Thảo – Chủ tịch Hội đồng Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn phát biểu tại sự kiện

Một trong những điểm nhấn được cộng đồng quan tâm là "chủ tịch" mèo Mika, rất nổi tiếng tại Thảo Cầm Viên. Cùng ban tổ chức, Mika đã góp tổng cộng 80 triệu đồng cho hoạt động hỗ trợ miền Trung, trong đó 50 triệu đồng đến từ lợi nhuận bán bộ lịch 2026.

Không khí sự kiện càng sôi động khi các "người mẫu đặc biệt" xuất hiện trên thảm đỏ: dê lùn tinh nghịch, rùa cựa châu Phi với dáng đi "chậm mà chất", thiên nga đen kiêu kỳ, voọc chân đen Út Cưng, vẹt mào Gạo, vẹt xám thông minh… Mỗi loài đều khiến khán giả thích thú. Các nhân viên chăm sóc động vật cũng có dịp giao lưu, chia sẻ những câu chuyện phía sau công việc nuôi dưỡng và thấu hiểu từng cá tính của thú viên.

Phần diễu hành quanh sân khấu là khoảnh khắc được nhiều người chờ đợi. Những bé động vật được đưa đến gần để giao lưu, giúp du khách thoải mái ghi lại hình ảnh, video – những khoảnh khắc ít khi có trong ngày thường.

Áo của "Chủ tịch" mèo Mika được chốt đơn 10 triệu đồng - CLIP: NGỌC QUÝ

Đỉnh điểm chương trình đến khi "chủ tịch" mèo Mika được bế lên sân khấu. Tiếng reo hò vang lên khắp khu vực. Ngay sau đó, chiếc áo Mika từng mặc được đưa ra đấu giá và chốt ở mức 10 triệu đồng, tạo nên sự bất ngờ lẫn phấn khích cho những người có mặt.

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 3.

Chị Hồng Phúc (ngoài cùng bên phải) người thắng phiên đấu giá áo của "chủ tịch" mèo Mika

Người thắng đấu giá – chị Hồng Phúc (SN 1987)- chia sẻ với phóng viên Người Lao Động rằng chị xúc động khi có thể đóng góp cho Thảo Cầm Viên, nơi ba thế hệ gia đình chị đều gắn bó. "Tôi đấu giá không phải vì chiếc áo, mà vì muốn làm điều gì đó cho các thú viên. Mỗi lần căng thẳng công việc, bước vào đây tôi thấy nhẹ nhàng hẳn" – chị Phúc nói.

Chị Phúc hiện đang cưu mang hơn 82 con mèo hoang tại trang trại ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Chị hy vọng số tiền đấu giá sẽ góp phần mua thức ăn, thuốc men và chi phí triệt sản cho đàn mèo tại Thảo Cầm Viên.

Theo bà Huỳnh Thu Thảo, toàn bộ kinh phí quyên góp sẽ được sử dụng cho việc chăm sóc các "thú viên" không có hộ khẩu chính thức tại vườn – đặc biệt là mèo hoang, nhóm động vật bị bỏ lại ngày một nhiều. Ngoài hơn 2.000 cá thể động vật đang được chăm sóc thường xuyên, Thảo Cầm Viên còn phải tiếp nhận thêm nhiều thú cưng bị bỏ rơi, đòi hỏi nguồn lực lớn cho điều trị, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn lâu dài.

Họp mặt fan Thảo Cầm Viên 2025

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 4.

Sự kiện thu hút hàng ngàn du khách tham dự

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 5.

"Chủ tịch" mèo Mika được lãnh đạo Thảo Cầm Viên bế lên sân khấu

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 6.

Nhiều loài thú lần đầu tiên được đưa đến trực tiếp, diễu hành quanh sân khấu

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 7.

Voọc chân đen "Út Cưng"

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 8.

Vẹt mào "Gạo"

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 9.

Đàn vẹt xám thông minh

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 10.

Các nhân viên chăm sóc động vật cũng có dịp giao lưu, chia sẻ những câu chuyện phía sau công việc nuôi dưỡng và thấu hiểu từng cá tính của thú viên

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn” - Ảnh 11.

Đỉnh điểm chương trình đến khi "chủ tịch" mèo Mika được bế lên sân khấu. Tiếng reo hò vang lên khắp khu vực

Sau 20 năm, hồng hạc lần đầu làm mẹ giữa lòng Thảo Cầm Viên

Sau 20 năm, hồng hạc lần đầu làm mẹ giữa lòng Thảo Cầm Viên

(NLĐO) - Sau gần 20 năm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu ghi nhận chim hồng hạc con nở trứng tự nhiên và được mẹ nuôi dưỡng.

Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn

(NLĐO) - Những bước chân uyển chuyển, ánh mắt sắc lẹm của “đại gia đình” họ mèo nhỏ tại Thảo Cầm Viên khiến du khách như lạc vào thế giới hoang dã.

Từ gốm Bát Tràng đến chiếu Định Yên ở Thảo Cầm Viên

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc lễ hội “Vui Tết Độc Lập – Hội tụ non sông”, tái hiện không gian văn hóa dân gian và nhiều trải nghiệm độc đáo dịp 2-9.

