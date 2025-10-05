HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn

CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Những bước chân uyển chuyển, ánh mắt sắc lẹm của “đại gia đình” họ mèo nhỏ tại Thảo Cầm Viên khiến du khách như lạc vào thế giới hoang dã.

Sáng 5-10, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức sự kiện “Chúng ta là một đại gia đình”, giới thiệu đến công chúng những loài thú họ mèo nhỏ quý hiếm như mèo rừng, mèo cá, báo gấm, báo hoa mai, báo lửa.

Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 1.

Mèo rừng có kích thước nhỏ. Bộ lông mang 4-5 dải nâu đen trên thân, chiều dài đuôi gần bằng ½ chiều dài thân. Loài này mang thai khoảng 62 - 75 ngày, mỗi lứa đẻ 2 - 4 con

Trong tự nhiên, các loài thú họ mèo nhỏ thường sống đơn độc, chỉ tìm bạn đời vào mùa sinh sản. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc phù hợp, chúng có thể dần thích nghi và sống gần gũi hơn với đồng loại. 

Đặc trưng của các loài này là hoạt động mạnh vào ban đêm. Chúng sẽ khám phá lãnh thổ, đánh hơi mùi lạ và rèn luyện khả năng săn mồi. Ban ngày, chúng thường ẩn mình nơi kín đáo để nghỉ ngơi.

Những cặp mắt rực sáng giữa đêm Thảo Cầm Viên - CLIP: NGỌC QUÝ

Với bản năng săn mồi, thị giác, thính giác và khứu giác của thú họ mèo nhỏ vô cùng nhạy bén, giúp chúng phát hiện và bắt được những con mồi nhanh nhẹn. 

Vào chiều muộn, du khách đến Thảo Cầm Viên có thể bắt gặp những cặp mắt phát sáng như hai đốm lửa vàng – đặc điểm sinh học giúp chúng quan sát tốt hơn trong bóng tối, vừa phục vụ săn mồi vừa tự bảo vệ khỏi nguy hiểm.

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết sự kiện lần này nhằm giúp công chúng, đặc biệt là các em nhỏ và gia đình, hiểu rõ hơn về đặc tính sinh học của thú họ mèo nhỏ. Theo ông Trực, đây không chỉ là một hoạt động giới thiệu mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền về bảo tồn.

Ông Trực nhấn mạnh thú họ mèo nhỏ hiện nằm trong nhóm loài nguy cấp, tỷ lệ sinh sản thấp, việc duy trì quần thể gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Thảo Cầm Viên phải áp dụng chế độ chăm sóc hết sức nghiêm ngặt và khoa học. 

"Thêm vào đó, những sự kiện như thế này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng. Thông qua trải nghiệm trực quan, phụ huynh và các em nhỏ có thể thấy rõ mức độ quý hiếm, từ đó hiểu vì sao việc bảo tồn những loài này là vô cùng cần thiết” - ông Trực nói.

Sự kiện “Chúng ta là một đại gia đình” không chỉ mang tính giáo dục mà còn góp phần khuyến khích cộng đồng cùng chung tay bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn nguồn gen quý cho thế hệ mai sau.

Kỳ thú thế giới thú họ mèo nhỏ ở Thảo Cầm Viên:

Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 2.

Trong tự nhiên, các loài thú họ mèo nhỏ thường sống đơn độc, chỉ tìm bạn đời vào mùa sinh sản

Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 3.
Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 4.
Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 5.

Mèo cá giống với mèo rừng nhưng lớn hơn, nặng 7-11 kg. Bộ lông màu xám có nhiều đốm nhỏ, đuôi ngắn chỉ bằng gần ⅓ chiều dài thân. Đây là loài thuộc nhóm sắp nguy cấp, đang bị đe dọa do môi trường sống ngày càng thu hẹp

Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 6.
Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 7.
Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 8.

Với thân hình săn chắc, bộ lông vàng óng điểm những đốm đen đặc trưng, báo hoa mai là loài săn mồi đỉnh cao của rừng nhiệt đới. Chúng có khả năng bật nhảy xa, vồ mồi chính xác và thường tha mồi lên cây để tránh kẻ săn cướp. Đây cũng là một trong những loài mèo lớn đang đối diện nguy cơ suy giảm số lượng nghiêm trọng, thuộc nhóm rất nguy cấp

Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 9.
Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 10.

Báo lửa nổi bật với bộ lông màu đỏ da bò hoặc xám tro. Đuôi mặt trên cùng màu với thân, mặt dưới sáng. Với bản tính thận trọng và khả năng di chuyển lặng lẽ, báo lửa được xem như “bóng ma” trong thế giới hoang dã

Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 11.
Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Ảnh 12.

Báo gấm sở hữu bộ lông vàng nâu với hoa văn đốm mây độc đáo, vừa đẹp vừa giúp ngụy trang hoàn hảo, trọng lượng 11-20 kg. Thời gian mang thai khoảng 90 - 95 ngày, mỗi lứa đẻ 4 - 5 con


Từ gốm Bát Tràng đến chiếu Định Yên ở Thảo Cầm Viên

Từ gốm Bát Tràng đến chiếu Định Yên ở Thảo Cầm Viên

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc lễ hội “Vui Tết Độc Lập – Hội tụ non sông”, tái hiện không gian văn hóa dân gian và nhiều trải nghiệm độc đáo dịp 2-9.

Những điều đặc biệt chỉ có ở Thảo Cầm Viên dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn giới thiệu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm độc đáo mừng Quốc khánh 2-9, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

Niệc mỏ vằn Thảo Cầm Viên từng hoảng sợ… bãi phân của chính mình

(NLĐO) - Từ chú chim non trong thùng xốp đến vẹt mồ côi 29 gam, nhân viên Thảo Cầm Viên kể chuyện cứu hộ đầy xúc động và cảnh báo nạn buôn bán chim

