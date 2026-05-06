Sớm hiện thực hóa chính sách chăm lo

Là một công nhân đang làm việc tại Khu Chế xuất Tân Thuận (TP HCM), tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng trước những định hướng mới về việc nâng tầm công tác chăm lo cho người lao động. Giữa guồng quay hối hả của cuộc mưu sinh, sự quan tâm này có ý nghĩa to lớn. Những chỉ đạo sát sườn từ lãnh đạo TP HCM đã đáp ứng trúng những mong mỏi thiết thực nhất của hàng vạn công nhân chúng tôi.

Phần lớn công nhân đều từ xa quê đến, hằng ngày miệt mài trong các nhà máy, xí nghiệp nên luôn khao khát có được một chốn đi về ổn định. Do đó, mục tiêu cung cấp nhà ở xã hội, nhà lưu trú thực sự là một chiếc phao cứu sinh. Việc Công đoàn chủ động kết nối với doanh nghiệp để người lao động được thuê nhà với chi phí thấp sẽ giúp tháo gỡ gánh nặng tài chính khổng lồ, tạo điều kiện cho chúng tôi yên tâm an cư lạc nghiệp.

Cùng với vấn đề nhà ở, các định hướng chăm sóc y tế và đời sống tinh thần cũng rất sâu sát. Việc chỉ đạo tầm soát sức khỏe, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho thấy sự thấu hiểu tận tình. Đặc biệt, việc đẩy mạnh các thiết chế văn hóa, phối hợp đồng bộ cùng các địa phương trên địa bàn TP HCM sẽ tạo ra không gian thụ hưởng rộng khắp. Điều này bù đắp hiệu quả những thiếu thốn về tinh thần của công nhân sau các ca làm việc mệt mỏi.

Sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố khi yêu cầu Công đoàn phải thực sự là mái nhà ấm áp, bảo vệ thiết thực quyền lợi cho đoàn viên đã tiếp thêm niềm tin lớn lao. Chủ trương đã đúng, kế hoạch hành động cũng đã có, mong mỏi cháy bỏng nhất của anh chị em công nhân lúc này là các cơ quan quản lý sớm bắt tay vào thực hiện. Chúng tôi khao khát những chính sách này mau chóng thành hiện thực, tạo nền tảng vững vàng để công nhân an tâm cống hiến.



