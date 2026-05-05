Thời sự Chính trị

LĐLĐ TPHCM xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Thanh Nga

(NLĐO)- Mọi chủ trương, chương trình, giải pháp của Công đoàn Thành phố phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của công nhân, người lao động

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, gặp gỡ và nói chuyện với người lao động TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo sâu sắc với tổ chức Công đoàn nhằm nâng cao vai trò, chăm lo tốt hơn đời sống cho công nhân, người lao động. Trên cơ sở quán triệt nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, LĐLĐ TPHCM đã xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể.

LĐLĐ TPHCM xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng bí thư - Ảnh 1.

LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp thực hiện chương trình nhà ở xã hội cho người lao động

Chăm lo đảm bảo tính bao trùm

Công đoàn Thành phố quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động Công đoàn.

Theo đó, mọi chủ trương, chương trình, giải pháp của Công đoàn Thành phố phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của công nhân, người lao động hướng đến mục tiêu nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển của người lao động. Chăm lo phải bảo đảm tính bao trùm, không để bỏ sót đối tượng, nhất là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lao động khu vực phi chính thức, lao động yếu thế.

Đồng thời, chuyển mạnh từ chăm lo hỗ trợ ngắn hạn sang chăm lo phát triển bền vững, lâu dài; chăm lo cho người lao động không chỉ dừng lại ở hỗ trợ khó khăn trước mắt mà phải tập trung tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng thích ứng của người lao động trước biến động kinh tế - xã hội. Đây là yêu cầu xuyên suốt, thể hiện rõ vai trò chiến lược của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới.

LĐLĐ TPHCM xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng bí thư - Ảnh 2.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đến phòng trọ thăm hỏi, động viên công nhân khó khăn đột xuất

9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

LĐLĐ TPHCM tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cốt lõi là nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời, đổi mới toàn diện công tác chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động theo hướng trực tiếp, minh bạch, lấy đoàn viên làm trung tâm, mở rộng hệ sinh thái phúc lợi đoàn viên; từng bước hình thành mạng lưới phúc lợi đa dạng, bao gồm các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, nhà ở xã hội, tài chính vi mô, tiêu dùng thiết yếu… giúp người lao động giảm áp lực chi tiêu, nâng cao chất lượng cuộc sống

Công đoàn Thành phố cũng thúc đẩy giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người lao động; tạo điều kiện để người lao động nâng cao năng lực, thích ứng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi số.

LĐLĐ TPHCM xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng bí thư - Ảnh 3.

Người lao động phường Hiệp Bình, TPHCM được hỗ trợ ổn định nơi ở

Đáng chú ý là quyết tâm đột phá trong phát triển nhà ở và bảo đảm an sinh lâu dài cho công nhân. Công đoàn Thành phố đã chủ động tham gia vào quá trình xây dựng và triển khai các chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động thông qua vai trò phối hợp, đề xuất và kết nối.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa Công đoàn hiện có; phối hợp mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa cho công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động Công đoàn, hoàn thiện nền tảng "Công đoàn số" với các chức năng tích hợp như quản lý đoàn viên, cung cấp dịch vụ Công đoàn, kết nối phúc lợi, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị…

Xây dựng tổ chức Công đoàn gần gũi, kịp thời, bám sát cơ sở với đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó cán bộ Công đoàn phải "Gần công nhân – hiểu công nhân – vì công nhân"…

Ngoài ra, Công đoàn Thành phố cũng tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực xã hội trong chăm lo người lao động

Các chỉ tiêu đáng chú ý

- Ít nhất 15% tổng số đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ trực tiếp mỗi năm.

- Chăm lo nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 10.000 đoàn viên, người lao động/năm.

- Tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, tầm soát bệnh nghề nghiệp cho ít nhất 30.000 đoàn viên/năm

Phấn đấu đến năm 2030:

- 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc hỗ trợ.

- 100% đoàn viên được tầm soát y tế tùy điều kiện và được lập sổ sức khỏe điện tử.

- Phối hợp xây dựng 50.000 nhà ở xã hội cho đoàn viên, người lao động theo hình thức thuê/thuê mua.

- Hoàn thành số hóa 100% dữ liệu đoàn viên và các hoạt động Công đoàn Thành phố về công tác quản lý đoàn viên, công tác tuyên truyền; ứng dụng AI.

- Hoàn thành dự án xây dựng các thiết chế phục vụ đoàn viên, người lao động

Công đoàn phường Gia Định đẩy mạnh phúc lợi đoàn viên trong Tháng Công nhân

Công đoàn phường Gia Định đẩy mạnh phúc lợi đoàn viên trong Tháng Công nhân

(NLĐO)- Dịp Tháng Công nhân, Công đoàn phường Gia Định tập trung chăm lo đời sống đoàn viên, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng môi trường làm việc an toàn

Công đoàn TPHCM thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội để công nhân có cuộc sống tốt hơn

(NLĐO)- Chương trình nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm bảo đảm an sinh lâu dài cho người lao động

Từ đối thoại đến lợi ích: 9 chủ tịch Công đoàn cơ sở tại TP HCM được vinh danh

(NLĐO)- Đối thoại, thương lượng là nhiệm vụ rất khó của cán bộ Công đoàn, đòi hỏi bản lĩnh, năng lực, phương pháp của người cán bộ Công đoàn

