Lao động

Chăm lo thực chất cho đoàn viên - lao động

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO) - Trong lễ khai mạc Tháng Công nhân, Công đoàn phường Bình Lợi Trung đã trao 102 sổ tiết kiệm cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động

Ngày 7-5, Công đoàn phường Bình Lợi Trung, TPHCM đã tổ chức khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18, chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 .

Chăm lo thực chất cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự chương trình khai mạc Tháng Công nhân do Công đoàn phường Bình Lợi Trung tổ chức

Tại chương trình, Công đoàn phường đã ký kết phối hợp thực hiện Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với Trạm Y tế Phường Bình Lợi Trung và Tổ chức tài chính vi mô CEP Chi nhánh Bình Thạnh.

Theo đó, các đơn vị sẽ đồng hành cùng Công đoàn phường và các Công đoàn cơ sở quan tâm, chăm lo sức khỏe người lao động bằng việc hỗ trợ khám sức khỏe trong các chương trình, sự kiện của địa phương; giảm chi phí khám bệnh khi có giới thiệu của tổ chức Công đoàn; tạo điều kiện để đoàn viên - lao động được tiếp cận nguồn tài chính phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế, phòng tránh tín dụng đen. 

Đồng thời, chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động và hỗ trợ học bổng cho con người lao động vay vốn.

Chăm lo thực chất cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 2.

Đại diện Công đoàn phường và các đơn vị ký kết phối hợp thực hiện Chương trình "Phúc lợi đoàn viên"

Dịp này, Công đoàn phường đã trao tặng 102 sổ tiết kiệm Công đoàn cho đoàn viên - lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nan y, hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các sổ tiết kiệm là 218,5 triệu đồng, kinh phí chăm lo từ nguồn vận động xã hội hóa.

Ngoài các hoạt động nêu trên, trong Tháng Công nhân, Công đoàn phường Bình Lợi Trung còn tổ chức các chương trình như: Chương trình "Đối thoại tháng 5", "Cảm ơn người lao động" và các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động; tổ chức tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động; tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động…

Chăm lo thực chất cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Kim Thúy- Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đề nghị thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn phường cần thực hiện theo tinh thần lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm công nhân TPHCM vừa qua, đó là chăm lo thực chất hơn cho đoàn viên - lao động. 

Để thực hiện điều đó, Công đoàn phường cần phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức rà soát kỹ lưỡng đời sống của từng đoàn viên - lao động trên địa bàn, nhất là những anh chị em đang ở trọ, lao động tự do hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để quan tâm, chăm lo kịp thời.

Chăm lo thực chất cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 4.

Bà Lương Khánh Băng, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Lợi Trung, trao sổ tiết kiệm cho người lao động

"Chúng ta chăm lo cho đoàn viên - lao động không chỉ bằng những túi quà trong tháng cao điểm mà phải bằng những công việc cụ thể về nhà ở, y tế và giáo dục cho con em người lao động; vận động các chủ nhà trọ không tăng giá nhà trọ; tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe người lao động. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm; xây dựng khu dân cư an toàn, sạch đẹp... Phải làm sao để mỗi người lao động trên địa bàn phường đều có cuộc sống ổn định và hạnh phúc" - bà Thúy nhấn mạnh.

THÁNG CÔNG NHÂN: Chú trọng tính bền vững

Tại các phường, xã ở TP HCM, Tháng Công nhân lần thứ 18 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về đoàn viên - lao động

THÁNG CÔNG NHÂN: Hiệu quả ngay tại cơ sở

Tháng Công nhân 2026 được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động hướng về người lao động, chú trọng hiệu quả, nâng cao đời sống, thu nhập và năng suất

THÁNG CÔNG NHÂN 2026: Tạo chuyển biến thực chất

Tháng Công nhân 2026 đồng loạt khởi động trên cả nước, lan tỏa tinh thần đổi mới, chăm lo thiết thực, nâng cao đời sống người lao động

