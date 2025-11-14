HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đơn vị nào tại TP HCM sắp làm thêm sáng thứ bảy?

GIANG NAM

(NLĐO) - TP HCM dự kiến làm việc sáng thứ bảy tại 130 xã, phường, giúp người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn

Sở Nội vụ TP HCM vừa cho biết TP dự kiến mở rộng giờ làm việc sáng thứ bảy tại một số sở và 130 xã, phường, đặc khu trên địa bàn nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo đại diện Sở Nội vụ, dự thảo triển khai làm việc sáng thứ bảy vẫn đang được hoàn thiện và sẽ được thí điểm tại những khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, hoặc nơi người dân có nhu cầu cao. 

Cụ thể, TP HCM cũ sẽ có các phường Tân Thuận, Bình Tân, Tân Tạo, Tân Hòa, Tam Bình, Linh Xuân, Cát Lái, Vĩnh Lộc; khu vực Bình Dương cũ gồm Bình Dương, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú, Hòa Lợi, Tây Nam, Dĩ An; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ có Tân Hải, Tân Phước, Nghĩa Thành…

Đại diện Sở Nội vụ nhấn mạnh việc mở rộng giờ làm việc vào sáng thứ bảy sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tranh thủ cuối tuần nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục mà không bị giới hạn bởi giờ hành chính trong tuần. 

Đồng thời, phương án này cũng tăng tính linh hoạt, thuận tiện, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và trả kết quả tại cơ sở, đồng thời giảm áp lực cho các bộ phận một cửa vào ngày thường và rút ngắn thời gian chờ đợi.

Đơn vị nào tại TP HCM sắp làm thêm sáng thứ Bảy? - Ảnh 1.

Sở Nội vụ TP HCM khẳng định công chức, viên chức được đảm bảo quyền lợi khi làm việc sáng thứ bảy bằng việc hưởng chế độ làm thêm giờ hoặc nghỉ bù.

Đảm bảo quyền lợi 

Về chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, Sở Nội vụ khẳng định quyền lợi của người lao động được đảm bảo thông qua chế độ làm thêm giờ hoặc nghỉ bù. Cơ quan triển khai sẽ chủ động sắp xếp nhân sự, không làm tăng biên chế, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho người lao động. 

Các lĩnh vực ưu tiên triển khai gồm: Sở An toàn thực phẩm TP HCM tiếp nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn và các thủ tục liên quan; hệ thống văn phòng đăng ký đất đai TP HCM xử lý các thủ tục về đất đai; các phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp TP HCM thực hiện công chứng, chứng thực.

Trong số 130 trung tâm phục vụ hành chính công được chọn làm việc sáng thứ bảy, TP HCM cũ có 96 phường, xã; khu vực Bình Dương cũ 21 phường, xã; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ 13 phường, xã. 

Sau khi dự thảo hoàn thiện, TP HCM sẽ tiến hành thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Nội vụ TP HCM người lao động cán bộ công chức Hành chính công làm việc sáng thứ Bảy
