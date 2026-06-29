Đóng BHXH 17 năm, rút một lần hay bảo lưu có lợi hơn?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đóng BHXH 17 năm, rút một lần hay bảo lưu có lợi hơn?

D.Thu

(NLĐO) - Nghỉ việc khi đã có 17 năm tham gia BHXH, người lao động băn khoăn nên nhận BHXH một lần hay tiếp tục bảo lưu để hưởng lương hưu sau này.

Ông T.V.A (Hà Nội) đã tham gia BHXH bắt buộc gần 17 năm, dự kiến sắp nghỉ việc để làm lao động tự do. 

Sau khi nghỉ việc, ông dự tính hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 12 tháng rồi làm thủ tục nhận BHXH một lần để có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống. Do còn khoảng 15 năm nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu, ông vẫn mong muốn có lương hưu khi về già.

Đóng BHXH 17 năm, rút một lần hay bảo lưu sẽ lợi hơn? - Ảnh 1.

Tư vấn cho người dân về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Tuy nhiên, ông cũng băn khoăn sau khi nhận BHXH một lần có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện hay không, mức lương hưu sẽ được tính như thế nào và giữa hai phương án rút BHXH một lần hay bảo lưu thời gian đã đóng, phương án nào có lợi hơn?.

Giải đáp về trường hợp này, đại diện BHXH Hà Nội cho biết ông A. vẫn có thể được hưởng BHXH một lần nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 70 Luật BHXH năm 2024.

Theo quy định, người lao động đã có thời gian đóng BHXH trước ngày 1-7-2025, sau 12 tháng không còn thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, cũng không tham gia BHXH tự nguyện và tổng thời gian đóng chưa đủ 20 năm thì được giải quyết hưởng BHXH một lần.

Sau khi nhận BHXH một lần, người lao động vẫn có thể tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu.

Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập do người tham gia tự lựa chọn. Mức thu nhập làm căn cứ đóng thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện là 1,5 triệu đồng/tháng), cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu. 

Từ ngày 1-7 tới đây, mức tham chiếu là 2,53 triệu đồng/tháng, tương ứng mức thu nhập tối đa làm căn cứ đóng là 50,6 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, từ ngày 1-7 tới đây, Hà Nội cũng tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện nhằm khuyến khích người dân tham gia. Theo đó, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn được hỗ trợ 100% mức đóng.

Người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 60%; hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ 50%; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 40%.

Về mức hưởng lương hưu, đại diện BHXH Hà Nội cho biết được tính theo khoản 1 Điều 66 Luật BHXH năm 2024, căn cứ vào tổng thời gian tham gia và mức bình quân tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng BHXH.

Đóng BHXH 17 năm, rút một lần hay bảo lưu sẽ lợi hơn? - Ảnh 2.

Tỉ lệ hưởng lương hưu được xác định theo số năm đóng BHXH

Theo cơ quan bảo hiểm, nếu mục tiêu là có lương hưu cao hơn khi về già thì người lao động nên bảo lưu gần 17 năm đã đóng BHXH bắt buộc, sau đó tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện khi nghỉ việc, thay vì rút BHXH một lần rồi đóng lại từ đầu.

Trường hợp ông A bảo lưu 17 năm đã đóng và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thêm 15 năm, tổng thời gian tham gia sẽ là 32 năm. 

Khi đủ tuổi nghỉ hưu, ông có thể được hưởng lương hưu bằng 69% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tương ứng tỉ lệ hưởng của lao động nam có 32 năm tham gia BHXH.

Khi tham gia lại bằng BHXH tự nguyện, thời gian đóng sẽ được tính từ đầu. Nếu chỉ đóng đủ 15 năm theo quy định, người lao động vẫn được hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức hưởng sẽ thấp hơn đáng kể so với phương án bảo lưu 17 năm đã tham gia rồi tiếp tục đóng.

Tin liên quan

Ai được rút BHXH một lần năm 2026?

Ai được rút BHXH một lần năm 2026?

(NLĐO) - Điều kiện hưởng BHXH một lần năm 2026 thực hiện theo Luật BHXH 2024. Người lao động chỉ được nhận khoản tiền này trong một số trường hợp nhất định.

Người Việt ở nước ngoài đóng BHXH tự nguyện từ 330.000 đồng/tháng

(NLĐO) - Công dân Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài vẫn được tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian đóng, hưởng lương hưu sau này.

Không chốt được sổ BHXH vì công ty nợ tiền, người lao động phải làm gì?

(NLĐO) - Doanh nghiệp nợ tiền BHXH khiến người lao động không thể chốt sổ khi nghỉ việc. Trong trường hợp này, người lao động cần làm gì để bảo đảm quyền lợi?

BHXH tự nguyện bảo hiểm xã hội BHXH lương hưu một lần hỗ trợ đóng BHXH
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo