Đóng BHXH 17 năm, rút một lần hay bảo lưu có lợi hơn?

Ông T.V.A (Hà Nội) đã tham gia BHXH bắt buộc gần 17 năm, dự kiến sắp nghỉ việc để làm lao động tự do.

Sau khi nghỉ việc, ông dự tính hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 12 tháng rồi làm thủ tục nhận BHXH một lần để có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống. Do còn khoảng 15 năm nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu, ông vẫn mong muốn có lương hưu khi về già.

Tư vấn cho người dân về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Tuy nhiên, ông cũng băn khoăn sau khi nhận BHXH một lần có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện hay không, mức lương hưu sẽ được tính như thế nào và giữa hai phương án rút BHXH một lần hay bảo lưu thời gian đã đóng, phương án nào có lợi hơn?.

Giải đáp về trường hợp này, đại diện BHXH Hà Nội cho biết ông A. vẫn có thể được hưởng BHXH một lần nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 70 Luật BHXH năm 2024.

Theo quy định, người lao động đã có thời gian đóng BHXH trước ngày 1-7-2025, sau 12 tháng không còn thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, cũng không tham gia BHXH tự nguyện và tổng thời gian đóng chưa đủ 20 năm thì được giải quyết hưởng BHXH một lần.

Sau khi nhận BHXH một lần, người lao động vẫn có thể tham gia BHXH tự nguyện nếu có nhu cầu.

Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập do người tham gia tự lựa chọn. Mức thu nhập làm căn cứ đóng thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện là 1,5 triệu đồng/tháng), cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu.

Từ ngày 1-7 tới đây, mức tham chiếu là 2,53 triệu đồng/tháng, tương ứng mức thu nhập tối đa làm căn cứ đóng là 50,6 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, từ ngày 1-7 tới đây, Hà Nội cũng tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện nhằm khuyến khích người dân tham gia. Theo đó, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn được hỗ trợ 100% mức đóng.

Người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 60%; hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ 50%; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 40%.

Về mức hưởng lương hưu, đại diện BHXH Hà Nội cho biết được tính theo khoản 1 Điều 66 Luật BHXH năm 2024, căn cứ vào tổng thời gian tham gia và mức bình quân tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng BHXH.

Tỉ lệ hưởng lương hưu được xác định theo số năm đóng BHXH

Theo cơ quan bảo hiểm, nếu mục tiêu là có lương hưu cao hơn khi về già thì người lao động nên bảo lưu gần 17 năm đã đóng BHXH bắt buộc, sau đó tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện khi nghỉ việc, thay vì rút BHXH một lần rồi đóng lại từ đầu.

Trường hợp ông A bảo lưu 17 năm đã đóng và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thêm 15 năm, tổng thời gian tham gia sẽ là 32 năm.

Khi đủ tuổi nghỉ hưu, ông có thể được hưởng lương hưu bằng 69% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tương ứng tỉ lệ hưởng của lao động nam có 32 năm tham gia BHXH.

Khi tham gia lại bằng BHXH tự nguyện, thời gian đóng sẽ được tính từ đầu. Nếu chỉ đóng đủ 15 năm theo quy định, người lao động vẫn được hưởng lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng mức hưởng sẽ thấp hơn đáng kể so với phương án bảo lưu 17 năm đã tham gia rồi tiếp tục đóng.