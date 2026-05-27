Gần 275.000 người nhận BHXH một lần

BHXH Việt Nam cho biết tính đến đầu tháng 5-2026, cả nước có 21,73 triệu người tham gia BHXH, tăng 182.000 người so với tháng trước và tăng 206.000 người so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 19,19 triệu người, còn BHXH tự nguyện đạt 2,54 triệu người.

Tư vấn cho người lao động về quyền lợi và thủ tục tham gia BHXH. Ảnh: BHXH Hà Nội

Lũy kế 4 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã giải quyết cho gần 275.000 người hưởng BHXH một lần - mức cao hơn nhiều so với số người bắt đầu hưởng chế độ BHXH hằng tháng cùng kỳ là 25.290 người.

Ngoài ra, có hơn 2,47 triệu lượt người được giải quyết chế độ ốm đau; trên 446.000 lượt người hưởng thai sản; gần 97.000 lượt người hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, gần 170.000 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn 3.500 lao động được hỗ trợ học nghề. Số lượt khám chữa bệnh BHYT trên cả nước đạt hơn 61,1 triệu.

Cùng với mở rộng diện bao phủ, công tác thu ghi nhận kết quả tích cực. Tổng thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và BHYT lũy kế đến hết tháng 4 đạt 211,3 ngàn tỉ đồng, bằng 31% kế hoạch năm. Trong đó, thu BHXH đạt 148,3 ngàn tỉ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đạt 12,8 nghìn tỉ đồng; thu BHYT đạt 50,1 ngàn tỉ đồng. Tỉ lệ chậm đóng chiếm 2,76% số phải thu.

Ở lĩnh vực BHYT, cơ quan BHXH tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, đồng thời rà soát và thực hiện thanh toán phần vượt dự toán, vượt tổng mức giai đoạn 2018-2022 và năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về chuyển đổi số, BHXH Việt Nam cho biết toàn hệ thống đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm. Hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên cả nước triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip. Hệ thống cũng đã xử lý hơn 2,7 triệu hồ sơ liên thông phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, giải quyết mai táng phí và tử tuất.