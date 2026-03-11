HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng tối đa 75% lương hưu từ 2026?

D.Thu

(NLĐO) - Cách tính lương hưu từ năm 2026 theo Luật Bảo hiểm xã hội, đặc biệt là số năm đóng BHXH để hưởng tối đa 75%, được nhiều người quan tâm.

Việc điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và các chế độ trợ cấp trong năm 2026 đang được cơ quan chức năng xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

img

Người hưởng lương hưu làm thủ tục nhận tiền tại điểm chi trả. Ảnh minh hoạ

Trong đó, nhiều người băn khoăn cách tính lương hưu hằng tháng từ năm 2026 và cần đóng BHXH bao nhiêu năm để được hưởng mức tối đa 75%.

Theo quy định tại Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức lương hưu hằng tháng được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH.

Với người tham gia BHXH bắt buộc, lao động nữ được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, mức tối đa 75%.

Lao động nam được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tương ứng 20 năm đóng BHXH; sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa 75%. Trường hợp nam có thời gian đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mức lương hưu bằng 40% tương ứng 15 năm đóng, sau đó mỗi năm tăng thêm 1%.

Người nghỉ hưu trước tuổi quy định vẫn được tính lương hưu theo công thức trên nhưng bị giảm tỷ lệ hưởng. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, tỉ lệ lương hưu giảm 2%. Nếu nghỉ trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm 1%.

Một số trường hợp đặc thù như người làm nghề, công việc đặc biệt trong lực lượng vũ trang do Chính phủ Việt Nam quy định sẽ có cách tính riêng, nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách nhà nước.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, mức lương hưu được tính tương tự nhưng dựa trên mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng.

Lao động nữ hưởng 45% tương ứng 15 năm đóng, lao động nam 45% tương ứng 20 năm đóng; sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa 75%. Trường hợp nam đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm tăng thêm 1% sau mốc 15 năm.

Luật cũng quy định trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng thời gian đóng tại Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH. Việc điều chỉnh lương hưu hằng năm được thực hiện theo quy định của luật.

Tin liên quan

Lao động nữ phải đóng BHXH 30 năm mới được hưởng 75% lương hưu

Lao động nữ phải đóng BHXH 30 năm mới được hưởng 75% lương hưu

Chiều 26-7, tại hội nghị cung cấp thông tin BHXH tháng 7-2017, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam, cho biết cách tính tỉ lệ % lương hưu sẽ thay đổi từ ngày 1-1-2018.

Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3: Hai trường hợp phải hoàn trả tiền đã nhận

(NLĐO) - Việc chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và 3 có thể phát sinh hai trường hợp phải hoàn trả khoản tiền đã nhận.

Hơn 3,5 triệu người nhận gộp lương hưu, trợ cấp dịp Tết

(NLĐO) - Hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được nhận gộp hai tháng dịp Tết Bính Ngọ 2026, với tổng kinh phí hơn 44.700 tỉ đồng.

lực lượng vũ trang lương hưu luật bảo hiểm xã hội điều chỉnh lương lương hưu 2026 đóng BHXH bao nhiêu năm hưởng 75% lương hưu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo