Sáng 20-3, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Khả Phiêu - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa".

Quang cảnh hội thảo "Đồng chí Lê Khả Phiêu - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa".

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cho biết trải qua gần 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có những cống hiến to lớn, toàn diện cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và nhân dân ta.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, từ một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều cương vị trong quân đội và trong hệ thống chính trị, dù ở bất kỳ cương vị nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, ông đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Đối với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người con ưu tú, là niềm tự hào lớn lao của quê hương. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông luôn dành tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh nhà; là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực, đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa học tập, noi theo" - ông Phong khẳng định.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS-TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản trung kiên, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế; người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội thảo này, PGS-TS Lý Việt Quang mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ 5 vấn đề lớn về cuộc đời, sự nghiệp cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu như: Truyền thống quê hương, gia đình với sự hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - người cộng sản kiên trung, tài năng, có những đóng góp to lớn với cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang; cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực; cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa.

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, khẳng định, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn quan tâm, chăm lo tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, lan tỏa truyền thống lấy dân làm gốc, điều này được thể hiện rất rõ khi nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu giữ cương vị Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2.

"Trong Tổng tiến công Xuân 1975, Quân đoàn 2 được giao nhiệm vụ vượt sông tiến vào Sài Gòn thì khó khăn là làm sao để đủ phương tiện vượt sông, mà cuộc vượt phà Cát Lái trưa 30-4-1975 là cuộc vượt sông lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại phà Cát Lái, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã vận động đồng bào cho mượn thuyền, ghe để cùng đơn vị vượt sông vào Sài Gòn. Điều đó thể hiện rõ vai trò lấy dân làm gốc, làm tốt công tác dân vận, nâng cao sức mạnh quân đội" - đại tá Lê Thanh Bài cho hay.

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam và Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thế, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, phát biểu tham luận

Nhấn mạnh quan điểm lấy dân làm gốc, Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thế, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, cho rằng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn coi trọng và phát huy nhân tố con người, đặc biệt là nhân dân vùng chiến sự, chiến sĩ cầm súng trên chiến trường.

"Nét đặc sắc trong tư duy và phong cách quân sự riêng của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là cách đánh giặc. Cách đánh vừa thể hiện khoa học, nghệ thuật quân sự, vừa rất đậm chất nhân văn của người cán bộ dày dạn trận mạc. Quan điểm chỉ đạo của ông là đánh địch nhưng phải giữ dân, giữ địa bàn, giúp dân sống được, dùng dân giữ đất, làm cho địch hết chỗ dựa. Đánh thế nào để giảm thương vong, tổn thất, không phải kéo dài thời gian đánh, làm tan rã ý chí, tinh thần, chia rẽ nội bộ đối phương" - PGS-TS Nguyễn Văn Thế phát biểu tham luận.

Bà Lê Thị Thu Hồng, con gái cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều phát biểu đã làm sâu sắc hơn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; đồng thời khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc từ tư duy, phong cách lãnh đạo và tấm gương đạo đức cách mạng của ông.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sinh ngày 27-12-1931, tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (nay là phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Năm 1947, khi mới 16 tuổi (năm 1947), ông đã tích cực tham gia dạy bình dân học vụ, làm công tác tuyên truyền ở xã. Đến tháng 6-1949, ông được kết nạp vào Đảng. Tháng 5-1950, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tham gia quân đội, trưởng thành từ người chiến sĩ rồi sau này trở thành một vị tướng tài năng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đảm nhiệm cương vị Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3, khóa VII (6-1992), đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu vào Ban Bí thư, sau đó được phân công Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa VIII (12-1997), ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương).



