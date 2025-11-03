HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Động đất Afghanistan, nhiều người thương vong

Xuân Mai

(NLĐO) - Một trận động đất mạnh 6,3 độ xảy ra ở miền Bắc Afghanistan khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 320 người bị thương.

Bộ Y tế Afghanistan hôm 3-11 cho biết số người chết và bị thương ban đầu được ghi nhận tại các tỉnh Balkh và Samangan, nơi bị ảnh hưởng nặng nề.

Động đất Afghanistan, hàng trăm người thương vong - Ảnh 1.

Người đàn ông được điều trị sau trận động đất ở miền Bắc Afghanistan. Ảnh: EPA

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất nằm cách khu vực Khulm 22 km về phía Tây-Tây Nam và ở độ sâu 28 km. Trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 59 phút (giờ địa phương) hôm 3-11.

Người phát ngôn của cơ quan quản lý thảm họa Afghanistan Yousaf Hammad cho biết hầu hết những người bị thương chỉ bị thương nhẹ và đã được xuất viện.

Tại thủ đô Kabul, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo các đội cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp đã đến khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Balkh và Samangan.

Tại Mazar-i-Sharif, các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy trận động đất đã gây thiệt hại cho Đền thờ Hồi giáo Xanh. Địa điểm có niên đại hàng thế kỷ này là một trong những địa danh tôn giáo tôn kính nhất của Afghanistan và là nơi tụ họp chính trong các lễ hội Hồi giáo và văn hóa. Đây là một trong số ít các địa điểm du lịch của Afghanistan.

Động đất Afghanistan, hàng trăm người thương vong - Ảnh 2.

Đền thờ Hồi giáo Xanh ở Mazar-i-Sharif. Ảnh: EPA

Trận động đất cũng được cảm nhận ở thủ đô Kabul và một số tỉnh khác ở Afghanistan. 

Bộ Quốc phòng cho biết đá từ trên núi rơi xuống chặn một đoạn đường cao tốc chính nối Kabul với Mazar-i-Sharif trong thời gian ngắn nhưng con đường sau đó đã được mở lại. Một số người bị thương và mắc kẹt trên đường cao tốc cũng được đưa đến bệnh viện.

Trong những năm gần đây, Afghanistan bị ảnh hưởng bởi một loạt các trận động đất và thường gặp khó khăn trong việc ứng phó những thảm họa thiên nhiên, đặc biệt là ở các vùng xa xôi.

Chó xông vào nguy hiểm cứu gia đình chủ trong động đất ở Philippines

Chó xông vào nguy hiểm cứu gia đình chủ trong động đất ở Philippines

(NLĐO) - Một chú chó trở thành biểu tượng của lòng trung thành và dũng cảm sau khi lao thẳng vào bảo vệ gia đình chủ trong động đất tại miền Trung Philippines.

Tiếp tục động đất mạnh, Philippines phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp

(NLĐO) - Tối 10-10, trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ở tỉnh Davao Oriental (miền Nam Philippines), nhà chức trách đã phát cảnh báo sóng thần khẩn cấp.

Động đất mạnh ở Philippines, cảnh báo sóng thần đe dọa nhiều nước

(NLĐO) - Một trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam Philippines, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

