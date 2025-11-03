Động đất Afghanistan, nhiều người thương vong

Bộ Y tế Afghanistan hôm 3-11 cho biết số người chết và bị thương ban đầu được ghi nhận tại các tỉnh Balkh và Samangan, nơi bị ảnh hưởng nặng nề.

Người đàn ông được điều trị sau trận động đất ở miền Bắc Afghanistan. Ảnh: EPA

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất nằm cách khu vực Khulm 22 km về phía Tây-Tây Nam và ở độ sâu 28 km. Trận động đất xảy ra lúc 0 giờ 59 phút (giờ địa phương) hôm 3-11.

Người phát ngôn của cơ quan quản lý thảm họa Afghanistan Yousaf Hammad cho biết hầu hết những người bị thương chỉ bị thương nhẹ và đã được xuất viện.

Tại thủ đô Kabul, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo các đội cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp đã đến khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Balkh và Samangan.

Tại Mazar-i-Sharif, các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy trận động đất đã gây thiệt hại cho Đền thờ Hồi giáo Xanh. Địa điểm có niên đại hàng thế kỷ này là một trong những địa danh tôn giáo tôn kính nhất của Afghanistan và là nơi tụ họp chính trong các lễ hội Hồi giáo và văn hóa. Đây là một trong số ít các địa điểm du lịch của Afghanistan.

Đền thờ Hồi giáo Xanh ở Mazar-i-Sharif. Ảnh: EPA

Trận động đất cũng được cảm nhận ở thủ đô Kabul và một số tỉnh khác ở Afghanistan.

Bộ Quốc phòng cho biết đá từ trên núi rơi xuống chặn một đoạn đường cao tốc chính nối Kabul với Mazar-i-Sharif trong thời gian ngắn nhưng con đường sau đó đã được mở lại. Một số người bị thương và mắc kẹt trên đường cao tốc cũng được đưa đến bệnh viện.

Trong những năm gần đây, Afghanistan bị ảnh hưởng bởi một loạt các trận động đất và thường gặp khó khăn trong việc ứng phó những thảm họa thiên nhiên, đặc biệt là ở các vùng xa xôi.