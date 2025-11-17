Người dân Thanh Hóa lại cảm nhận rung lắc từ động đất trong đêm

Ngày 17-11, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết một trận động đất vừa xảy ra với tâm chấn tại tỉnh Houaphan (Lào).

Hình ảnh bàn ghế nhà dân xã biên giới Thanh Hóa rung lắc sau động đất tối 17-11. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vào 0 giờ 2 phút (giờ Hà Nội) ngày 17-11, một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.374 độ vĩ Bắc, 104.600 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km.

Khu vực xảy ra động đất cách biên giới Việt Nam tại địa phận xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 2,5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tuy nhiên, qua hình ảnh camera từ nhà dân, một số xã biên giới sát với khu vực xảy ra động đất, hiện tượng rung lắc được thể hiện rất rõ, nhưng diễn ra nhanh, và tần suất rung lắc nhẹ hơn hôm 12-11.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này.

Trước đó, tối 12-11, Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) vào lúc 23 giờ 26 ngày 12-11, một trận động đất có độ lớn 4,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km đã xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), cách biên giới Việt Nam khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 1.

Trận động đất đã làm một số xã giáp biên giới Lào thuộc huyện Quan Sơn và Mường Lát cũ, thậm chí tại trung tâm tỉnh Thanh Hóa cũng cảm nhận rõ độ rung lắc.