Đồng hành cùng công nhân - lao động

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2026), sáng 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên công nhân - lao động thành phố.

Dịp này, nhiều công nhân - lao động đã bày tỏ những nỗi lo mà họ thường xuyên đối mặt. Khi những mảnh ghép ấy đặt cạnh nhau, một thực tế hiện ra khá rõ ràng: không ít CN vẫn đang chật vật để duy trì cuộc sống hằng ngày nơi đô thị lớn.

Nói chuyện với công nhân - lao động TP HCM, người đứng đầu Đảng và Nhà nước không chỉ chia sẻ, động viên, mà còn chỉ đạo nhiều vấn đề về đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ) - lực lượng trực tiếp tạo nên sức bật của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP HCM tiếp tục xem việc chăm lo đời sống công nhân - lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

Từ những lưu ý, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, yêu cầu đặt ra không còn là chăm lo NLĐ theo nghĩa hỗ trợ từng thời điểm, mà phải chuyển sang bảo đảm những điều kiện sống căn bản và lâu dài. "Chăm lo" có thể là những phần quà, những chương trình ngắn hạn; còn "bảo đảm" thì đòi hỏi phải có chính sách dài hơi - từ quy hoạch nhà ở xã hội, phát triển hệ thống trường học, y tế, đến kiểm soát chi phí sinh hoạt và nâng cao điều kiện làm việc. Đây không còn là việc riêng của từng tổ chức, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Trong hệ thống ấy, tổ chức Công đoàn cần bảo đảm thực hiện đúng vai trò. Không chỉ mạnh ở phong trào, Công đoàn còn phải mạnh ở năng lực đại diện: tham gia thương lượng tiền lương, bữa ăn giữa ca, điều kiện làm việc; kịp thời bảo vệ quyền lợi khi NLĐ bị xâm phạm. Quan trọng hơn, Công đoàn phải hiện diện ở nơi NLĐ sống và làm việc, từ nhà máy đến khu trọ.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần đi thẳng vào những "điểm nghẽn" của đời sống NLĐ, thay vì dàn trải. Trước hết, cần đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, coi đây là hạ tầng bắt buộc khi mở rộng KCN. Song song đó, quy hoạch đồng bộ trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế quanh các KCX-KCN để giảm áp lực đời sống cho NLĐ. Ngoài ra, cần kiểm soát chi phí sinh hoạt thiết yếu, tăng cường thanh tra an toàn lao động...

Doanh nghiệp, nơi trực tiếp sử dụng lao động, cũng phải là mắt xích then chốt đồng hành với công nhân - lao động. Doanh nghiệp không chỉ tạo việc làm mà còn phải bảo đảm mức lương đủ sống, môi trường làm việc an toàn. Doanh nghiệp cần chủ động tham gia hệ sinh thái an sinh cho NLĐ: hỗ trợ nhà lưu trú, phương tiện đi lại, phối hợp chăm sóc sức khỏe… Khi NLĐ được đối xử như tài sản quý thay vì nguồn lực có thể thay thế, doanh nghiệp không chỉ giữ chân được họ mà còn tạo ra động lực tăng năng suất bền vững.

Chăm lo tốt cho NLĐ không chỉ là câu chuyện an sinh mà còn là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Khi công nhân - lao động được bảo đảm đời sống và việc làm, họ sẽ trở thành động lực vững chắc nhất cho sự tăng trưởng lâu dài.