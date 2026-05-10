Các hoạt động hỗ trợ thiết thực trong Tháng Công nhân

Ngày 10-5, Công đoàn phường Tân Thuận, TPHCM đã tổ chức lễ phát động "Tháng Công nhân lần thứ 18"

Tại sự kiện, Công đoàn phường ký kết phối hợp với 4 đơn vị gồm Công ty TNHH Phúc Cát Thanh; Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM; Tổ chức tài chính vi mô CEP – Khu vực Hưng Phú; Trạm Y tế phường Tân Thuận. Qua đó cam kết cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí tiết kiệm, hỗ trợ vốn vay…

Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm tặng quà cho người lao động tại phường Tân Thuận

Ngoài ra, Công đoàn phường phối hợp cùng trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM trao tặng 20 phần quà cho 20 đoàn viên, người lao động năm 2026 nhằm kịp thời sẻ chia, động viên và tiếp thêm nghị lực để đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Công đoàn phường cũng thông qua quyết định công nhận đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Môi Trường Mê Kông và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Safetrust VN

Các hoạt động tại lễ khai mạc Tháng Công nhân phường Tân Thuận

Tại phường Hiệp Bình, hơn 300 đoàn viên, công nhân, người lao động cũng đã tham dự Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 – năm 2026 do Công đoàn phường tổ chức.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giai đoạn 2026 – 2030 giữa Công đoàn phường với 11 doanh nghiệp, đơn vị đối tác, nhằm mang đến các chính sách ưu đãi thiết thực về hàng hóa, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính cho đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân tại phường Hiệp Bình

Tại chương trình, Công đoàn phường đã tổ chức hoạt động "Cảm ơn người lao động", trao tặng 200 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100 triệu đồng; đồng thời tiếp nhận và trao các phần hỗ trợ từ các đơn vị đồng hành với tổng số tiền gần 300 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai như gian hàng phúc lợi đoàn viên với mức ưu đãi từ 5% đến 30%; tư vấn pháp luật lao động; hỗ trợ vốn vay; khám, tư vấn sức khỏe; cắt tóc miễn phí… thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Nhiều sân chơi cho người lao động trong Tháng Công nhân

Công đoàn phường Bình Phú đã khai mạc Tháng Công nhân với loạt sân chơi hấp dẫn dành cho người lao động

Còn Công đoàn phường Bình Phú đã khởi động chuỗi hoạt động Tháng Công nhân với hai cuộc thi hấp dẫn, sôi nổi gồm giải bóng đá mini (Futsal) năm 2026 và Hội thi văn nghệ "Tiếng hát công nhân Bình Phú" năm 2026. Các cuộc thi thu hút hàng trăm công nhân lao động đăng ký tham gia với mong muốn giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Người lao động phường Bính Phú hào hứng tham gia Giải Futsal

Công đoàn phường cho biết bên cạnh tạo ra các sân chơi, chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm nay còn gồm các Chương trình "Cảm ơn người lao động"; Thăm hỏi, tặng quà công nhân khó khăn, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức "Bữa cơm công đoàn" nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn ca, bổ sung suất ăn cho người lao động làm thêm giờ, lao động trong môi trường nặng nhọc, độc hại.

Ngoài ra, nhiều nội dung đán chú ý khác diễn ra như tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho người lao động; chương trình phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở…