HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Các hoạt động hỗ trợ thiết thực trong Tháng Công nhân

Thanh Nga

(NLĐO)- Tháng Công nhân tiếp tục diễn ra sôi nổi trên khắp các phường, xã tại TPHCM với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực

Ngày 10-5, Công đoàn phường Tân Thuận, TPHCM đã tổ chức lễ phát động "Tháng Công nhân lần thứ 18"

Tại sự kiện, Công đoàn phường ký kết phối hợp với 4 đơn vị gồm Công ty TNHH Phúc Cát Thanh; Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM; Tổ chức tài chính vi mô CEP – Khu vực Hưng Phú; Trạm Y tế phường Tân Thuận.  Qua đó cam kết cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí tiết kiệm, hỗ trợ vốn vay…

Sôi nổi Tháng Công nhân - Ảnh 1.

Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm tặng quà cho người lao động tại phường Tân Thuận

Ngoài ra, Công đoàn phường phối hợp cùng trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM trao tặng 20 phần quà cho 20 đoàn viên, người lao động năm 2026 nhằm kịp thời sẻ chia, động viên và tiếp thêm nghị lực để đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Công đoàn phường cũng thông qua quyết định công nhận đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Môi Trường Mê Kông và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Safetrust VN

Sôi nổi Tháng Công nhân - Ảnh 2.
Sôi nổi Tháng Công nhân - Ảnh 3.
Sôi nổi Tháng Công nhân - Ảnh 4.

Các hoạt động tại lễ khai mạc Tháng Công nhân phường Tân Thuận

Tại phường Hiệp Bình, hơn 300 đoàn viên, công nhân, người lao động cũng đã tham dự Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 – năm 2026 do Công đoàn phường tổ chức.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giai đoạn 2026 – 2030 giữa Công đoàn phường với 11 doanh nghiệp, đơn vị đối tác, nhằm mang đến các chính sách ưu đãi thiết thực về hàng hóa, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính cho đoàn viên, người lao động.

Sôi nổi Tháng Công nhân - Ảnh 5.
Sôi nổi Tháng Công nhân - Ảnh 6.
Sôi nổi Tháng Công nhân - Ảnh 7.

Các hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân tại phường Hiệp Bình

Tại chương trình, Công đoàn phường đã tổ chức hoạt động "Cảm ơn người lao động", trao tặng 200 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100 triệu đồng; đồng thời tiếp nhận và trao các phần hỗ trợ từ các đơn vị đồng hành với tổng số tiền gần 300 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai như gian hàng phúc lợi đoàn viên với mức ưu đãi từ 5% đến 30%; tư vấn pháp luật lao động; hỗ trợ vốn vay; khám, tư vấn sức khỏe; cắt tóc miễn phí… thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Nhiều sân chơi cho người lao động trong Tháng Công nhân
Sôi nổi Tháng Công nhân - Ảnh 8.

Công đoàn phường Bình Phú đã khai mạc Tháng Công nhân với loạt sân chơi hấp dẫn dành cho người lao động

Còn Công đoàn phường Bình Phú đã khởi động chuỗi hoạt động Tháng Công nhân với hai cuộc thi hấp dẫn, sôi nổi gồm giải bóng đá mini (Futsal) năm 2026 và Hội thi văn nghệ "Tiếng hát công nhân Bình Phú" năm 2026. Các cuộc thi thu hút hàng trăm công nhân lao động đăng ký tham gia với mong muốn giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Sôi nổi Tháng Công nhân - Ảnh 9.

Người lao động phường Bính Phú hào hứng tham gia Giải Futsal

Công đoàn phường cho biết bên cạnh tạo ra các sân chơi, chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm nay còn gồm các Chương trình "Cảm ơn người lao động"; Thăm hỏi, tặng quà công nhân khó khăn, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức "Bữa cơm công đoàn" nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn ca, bổ sung suất ăn cho người lao động làm thêm giờ, lao động trong môi trường nặng nhọc, độc hại. 

Ngoài ra, nhiều nội dung đán chú ý khác diễn ra như tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho người lao động; chương trình phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở…

Tin liên quan

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động của Công đoàn xã Nhuận Đức

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động của Công đoàn xã Nhuận Đức

(NLĐO)- Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa cho người lao động đã được Công đoàn xã Nhuận Đức, TPHCM triển khai trong ngày khai mạc Tháng Công nhân

Công đoàn phường Đông Hưng Thuận: Đẩy mạnh phong trào "Mỗi đoàn viên - Một sáng kiến"

(NLĐO)- Công đoàn phường Đông Hưng Thuận triển khai Tháng Công nhân bám sát chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động"

Hàng trăm VĐV dự giải chạy Công đoàn dưới chân đèo Hải Vân

(NLĐO) – Gần 300 đoàn viên tại Đà Nẵng tham gia Giải chạy bộ “Tháng Công nhân, bước chạy đoàn kết” năm 2026 trên cung đường dưới chân đèo Hải Vân.

chăm sóc sức khỏe người lao động "Tháng Công nhân" Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo