Lao động

Để không "lạc lối" trên thị trường lao động

GIANG NAM - HUỲNH NHƯ

Thị trường lao động biến động nhanh buộc người lao động phải thay đổi tư duy và học thêm kỹ năng mới để thích ứng

Quý I/2026, TP HCM ghi nhận gần 33.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (DN) hơn 82.000 vị trí. Những con số này phản ánh rõ nghịch lý "thừa người - thiếu việc". Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở mất cân đối cung - cầu lao động mà sâu xa hơn là khoảng cách ngày càng lớn giữa kỹ năng của người lao động (NLĐ) và yêu cầu thực tế của thị trường.

Thâm niên không còn là lợi thế

Thị trường lao động đang dịch chuyển nhanh dưới tác động của tự động hóa và số hóa. Nhiều công việc giản đơn trong may mặc, gia công, lắp ráp, nhập liệu hay các vị trí hành chính - bán hàng truyền thống đang dần thu hẹp. Ngược lại, nhu cầu nhân lực tăng ở các lĩnh vực công nghệ, logistics, thương mại điện tử và dịch vụ hiện đại - nơi đòi hỏi kỹ năng số, tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng cao.

Tại TP HCM, thực tế cho thấy không ít công nhân (CN) trong các khu công nghiệp phải nghỉ việc khi DN triển khai robot vào dây chuyền sản xuất. Ở khối văn phòng, nhiều vị trí hành chính cũng bị thu hẹp khi phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) dần thay thế các thao tác xử lý dữ liệu cơ bản.

Điều này cho thấy vấn đề không chỉ là thiếu việc làm mà là thiếu kỹ năng phù hợp. Trong bối cảnh đó, đào tạo lại không còn là lựa chọn bổ trợ mà trở thành yêu cầu tất yếu để NLĐ giữ việc làm.

Để không "lạc lối" trên thị trường lao động - Ảnh 1.

Dây chuyền tự động hóa vận hành sản xuất dần thay thế lao động giản đơn trong nhà máy tại TP HCM. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Chị Huỳnh Thị Mới (quê An Giang) có hơn 15 năm làm CN may tại một DN ở phường Tân Tạo - nơi từng có quy mô hơn 100.000 lao động, chủ yếu làm việc giản đơn. Khi DN gặp khó khăn về đơn hàng và thu hẹp sản xuất, hàng ngàn CN buộc phải nghỉ việc, phần lớn là lao động nữ lớn tuổi, ít cơ hội được đào tạo nghề mới.

"Ngày nhận thông báo nghỉ việc, tôi thực sự hụt hẫng. Làm quen việc rồi, nhưng khi nhà máy giảm đơn hàng thì cũng phải nghỉ. Ra ngoài mới thấy khó, vì ngoài may theo dây chuyền, tôi không có nghề nào khác" - chị Mới nhớ lại. Sau khi mất việc, chị chủ yếu làm các công việc thời vụ nên thu nhập bấp bênh.

Anh Trần Minh Hiền (quê Lâm Đồng) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh làm CN lắp ráp linh kiện điện tử tại một DN ở phường Bình Dương. Khi DN đầu tư dây chuyền được tự động hóa, anh nằm trong số lao động bị cắt giảm. "Công việc cũ không còn, trong khi việc mới thì mình không có tay nghề, đi xin việc rất khó" - anh Hiền chia sẻ.

Sau thời gian xoay xở, anh quyết định học nghề lái xe. Khi có giấy phép, anh được một đơn vị vận tải tuyển dụng với thu nhập ổn định hơn.

Đào tạo lại: Yêu cầu bắt buộc

Trong bối cảnh công nghệ, AI và tự động hóa liên tục tái định hình sản xuất - dịch vụ, nhiều công việc truyền thống đang thu hẹp nhanh, buộc NLĐ phải chủ động đào tạo lại để duy trì việc làm.

Theo ông Bùi Đoàn Chung - người sáng lập Cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam, đào tạo lại không còn là lựa chọn bổ sung mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu NLĐ muốn giữ việc. Ông cho rằng cần phân biệt hai hướng phát triển kỹ năng: đào tạo lại để chuyển nghề (reskill) và nâng cấp kỹ năng trong công việc hiện tại (upskill). Trong bối cảnh nhiều việc làm cũ biến mất nhanh, cả hai hướng này đều thiết yếu.

Ông cũng lưu ý chu kỳ "sống" của kỹ năng hiện chỉ khoảng 3-5 năm. Điều đó khiến những gì NLĐ đang thạo nghề có thể bị tụt hậu nếu không cải thiện kỹ năng nghề. "Giữ việc không còn phụ thuộc vào thâm niên hay kinh nghiệm đơn thuần mà ở khả năng học hỏi, thích nghi và sẵn sàng đào tạo lại" - ông Chung nhấn mạnh.

Để không "lạc lối" trên thị trường lao động - Ảnh 2.

Trình độ nhu cầu người tìm việc - việc tìm người tháng 4-2026. Đồ họa: ANH THANH

Ở góc độ thị trường tuyển dụng, bà Hoàng Thị Minh Ngọc - Giám đốc chuyên trang Việc Làm Tốt - cho rằng đào tạo lại vẫn đối mặt nhiều rào cản. NLĐ, nhất là nhóm trung niên, thường thiếu thời gian, chi phí và tâm lý ngại thay đổi. Trong khi đó, chương trình đào tạo ở nhiều nơi chưa sát nhu cầu DN, còn DN lại chưa xem đây là chiến lược dài hạn.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ học nghề từ bảo hiểm thất nghiệp chưa được khai thác hiệu quả khi nhiều NLĐ chưa tiếp cận đầy đủ thông tin hoặc ưu tiên nhận trợ cấp ngắn hạn thay vì học nghề. Theo bà Ngọc, để đào tạo lại hiệu quả cần sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, DN và NLĐ. Nhà nước cần hoàn thiện chính sách và dự báo thị trường; DN gắn đào tạo với tuyển dụng; còn NLĐ phải chủ động học tập, sẵn sàng chuyển đổi.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP HCM, thị trường lao động hiện không còn tuyển dụng theo tư duy cũ hay các tiêu chí cứng nhắc. Vì vậy, NLĐ cần chủ động tìm hiểu thông tin, nắm bắt xu hướng nghề nghiệp và tận dụng các kênh tuyển dụng uy tín. Ngoài các nền tảng trực tuyến phổ biến, từ ngày 14-4, Sàn việc làm quốc gia đã đi vào hoạt động, giúp NLĐ dễ dàng tiếp cận nhu cầu tuyển dụng ở nhiều tỉnh, thành chỉ bằng tìm kiếm từ khóa.

"Hiện nay, thị trường việc làm gần như đã được số hóa hoàn toàn. NLĐ có thể ứng tuyển, phỏng vấn trực tuyến ở bất cứ đâu, chỉ cần thiết bị kết nối internet. Tại TP HCM, bên cạnh các sàn giao dịch việc làm của cơ quan chức năng, còn có nhiều đơn vị dịch vụ việc làm được cấp phép hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp, kỹ năng tìm việc và định hướng phát triển phù hợp" - bà Thục lưu ý. 

Ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP HCM:

Học tập liên tục

Đào tạo lại không còn là lựa chọn bổ trợ mà đã trở thành "điều kiện tái tham gia" của NLĐ vào thị trường lao động đang biến động nhanh. Thực tế cho thấy khi tự động hóa và số hóa lan rộng, nhiều công việc lặp lại dần thu hẹp, trong khi nhu cầu nhân lực tăng ở các lĩnh vực mới, đòi hỏi kỹ năng số, tư duy linh hoạt và khả năng học tập liên tục.

Khoảng cách cạnh tranh vì thế không còn nằm ở "đang làm nghề gì" mà ở "có kịp học lại hay không". Người chậm thích nghi dễ bị thay thế, trong khi người chủ động học lại có cơ hội chuyển sang các công việc có giá trị cao hơn. Trong một thị trường lao động luôn biến động, tấm vé an toàn không còn là công việc ổn định mà là năng lực học hỏi suốt đời và khả năng liên tục tái tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Ông NGUYỄN TRỌNG HOÀNG, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh:

Cần ứng viên có khả năng thích ứng

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, DN không còn tuyển dụng theo kiểu "đủ người" mà phải chọn "đúng người, đúng việc". Trong lĩnh vực sản xuất bao bì, tay nghề vẫn là yêu cầu cơ bản, song chưa phải yếu tố quyết định. Chúng tôi ưu tiên những ứng viên có thái độ làm việc tốt, tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng gắn bó lâu dài. Thực tế cho thấy người có thái độ tích cực thường phát triển nhanh hơn.

Bên cạnh đó, khả năng thích ứng với công nghệ ngày càng trở nên quan trọng khi DN đẩy mạnh tự động hóa và quản trị số. NLĐ không nhất thiết phải giỏi ngay từ đầu nhưng phải sẵn sàng học hỏi, không ngại thay đổi.

Một tiêu chí khác cũng rất quan trọng đó là tư duy tiết kiệm và hiệu quả. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, mỗi vị trí đều cần có ý thức tối ưu vật tư, giảm sai lỗi, nâng năng suất. Chúng tôi hướng đến tuyển những người có thể phát triển cùng DN, chứ không chỉ làm được việc trước mắt.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 62 phiên giao dịch việc làm, qua đó tư vấn cho 194.228 người, trong số này có 10.977 người được giới thiệu việc làm và 3.423 người đã nhận việc. Về nhu cầu nhân lực, có 9.491 DN tuyển 16.503 vị trí.

Đáng chú ý, thị trường lao động tháng 4 tiếp tục xuất hiện tình trạng lệch pha cung - cầu. Nhóm lao động phổ thông có nhu cầu cao nhất (9.163 vị trí) nhưng nguồn cung chỉ 6.752 người. Tương tự, nhóm lao động có tay nghề (sản xuất - vận hành máy) cũng thiếu hụt, khi nhu cầu (3.505 vị trí) vượt xa số người tìm việc (2.275 người). Ngược lại, các lĩnh vực kinh doanh - bán hàng và dịch vụ - du lịch - nhà hàng lại dư cung lao động, với số người tìm việc cao hơn nhu cầu tuyển dụng.


Chính sách mới về tiền lương, BHXH và chuyển đổi số từ năm 2026 sẽ tạo động lực thúc đẩy song cũng mở ra cuộc sàng lọc lớn trên thị trường lao động

Thị trường lao động nhiều tín hiệu tích cực

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM (CSE) vừa thông tin kết quả 4 tháng đầu năm 2026, ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong kết nối thị trường lao động.

Thị trường lao động TPHCM khởi sắc, hàng chục ngàn người có việc làm mới

(NLĐO) - TPHCM ghi nhận gần 62.000 lao động có việc làm mới trong quý I/2026, cho thấy thị trường lao động khởi sắc ngay từ đầu năm

