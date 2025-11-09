Đông Hùng, Võ Hạ Trâm hội ngộ tại Lễ hội Việt Nam - TP HCM ở Nhật Bản

Ngày 8-11, Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - TP HCM đã diễn ra tại sân khấu Công viên Edion Hisaya Plaza, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, bà Hirose Noriko, Đại sứ Du lịch TP HCM tại Aichi, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Aichi 2025.

Đại diện phía Việt Nam có ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM; bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM; bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP (ITPC).

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa TP HCM và tỉnh Aichi luôn được vun đắp bằng tình cảm chân thành, sự tin cậy và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Ông bày tỏ mong muốn qua âm nhạc, điệu múa và sắc màu văn hóa, các nghệ sĩ TP HCM sẽ gửi đến bạn bè Nhật Bản thông điệp của tình bạn, sẻ chia và khát vọng hướng tới tương lai.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật

Tại chương trình khai mạc, các nghệ sĩ của TP HCM đã thể hiện các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam - TP HCM với các nghệ sĩ: NSƯT Thu Thuỷ, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, Nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nghệ sĩ Mai Anh, nghệ sĩ Đoàn Minh Tài, Nghệ sĩ Lê Hưng - Nhã Hiếu, nhóm múa rối Trung tâm Nghệ thuật, nhóm múa ABC....

Chương trình nghệ thuật tối 8-11 được diễn ra tại Công viên Edion Hisaya Plaza, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã thu hút sự tham dự của hơn 10.000 khán giả.

Các nghệ sĩ như NSƯT Thu Thủy, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tố My, nhà sản xuất âm nhạc Khánh cùng nhóm múa ABC đã mang đến một "bữa tiệc" âm nhạc đầy cảm xúc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Hơn 10.000 khán giả đến theo dõi chương trình nghệ thuật

Khoảnh khắc ca sĩ Đông Hùng cùng khán giả đồng ca "Quốc ca" Việt Nam trong không khí trang nghiêm, xúc động giữa lòng Nhật Bản đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ, để lại niềm tự hào sâu sắc trong lòng người xem.

Trong khuôn khổ lễ hội, BTC cũng đã bố trí không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch. Đây là dịp giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.