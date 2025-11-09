HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đông Hùng, Võ Hạ Trâm hội ngộ tại Lễ hội Việt Nam - TP HCM ở Nhật Bản

Kim Ngân

(NLĐO) - Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, cùng nhiều nghệ sĩ đã biểu diễn phục vụ kiều bào tại Nhật Bản trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - TP HCM.

Ngày 8-11, Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - TP HCM đã diễn ra tại sân khấu Công viên Edion Hisaya Plaza, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Omura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, bà Hirose Noriko, Đại sứ Du lịch TP HCM tại Aichi, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Aichi 2025.

Đại diện phía Việt Nam có ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM; bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM; bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP (ITPC).

Đông Hùng, Võ Hạ Trâm hội ngộ tại Lễ hội Việt Nam - TP HCM ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa TP HCM và tỉnh Aichi luôn được vun đắp bằng tình cảm chân thành, sự tin cậy và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Ông bày tỏ mong muốn qua âm nhạc, điệu múa và sắc màu văn hóa, các nghệ sĩ TP HCM sẽ gửi đến bạn bè Nhật Bản thông điệp của tình bạn, sẻ chia và khát vọng hướng tới tương lai.

Đông Hùng, Võ Hạ Trâm hội ngộ tại Lễ hội Việt Nam - TP HCM ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật

Tại chương trình khai mạc, các nghệ sĩ của TP HCM đã thể hiện các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam - TP HCM với các nghệ sĩ: NSƯT Thu Thuỷ, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh, Nhà sản xuất âm nhạc Khánh, nghệ sĩ Mai Anh, nghệ sĩ Đoàn Minh Tài, Nghệ sĩ Lê Hưng - Nhã Hiếu, nhóm múa rối Trung tâm Nghệ thuật, nhóm múa ABC....

Chương trình nghệ thuật tối 8-11 được diễn ra tại Công viên Edion Hisaya Plaza, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã thu hút sự tham dự của hơn 10.000 khán giả.

Các nghệ sĩ như NSƯT Thu Thủy, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tố My, nhà sản xuất âm nhạc Khánh cùng nhóm múa ABC đã mang đến một "bữa tiệc" âm nhạc đầy cảm xúc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Đông Hùng, Võ Hạ Trâm hội ngộ tại Lễ hội Việt Nam - TP HCM ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Hơn 10.000 khán giả đến theo dõi chương trình nghệ thuật

Khoảnh khắc ca sĩ Đông Hùng cùng khán giả đồng ca "Quốc ca" Việt Nam trong không khí trang nghiêm, xúc động giữa lòng Nhật Bản đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ, để lại niềm tự hào sâu sắc trong lòng người xem.

Trong khuôn khổ lễ hội, BTC cũng đã bố trí không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch. Đây là dịp giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đông Hùng, Võ Hạ Trâm hội ngộ tại Lễ hội Việt Nam - TP HCM ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm là một trong số các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" Võ Hạ Trâm – Đông Hùng bứt phá tốp đầu

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" Võ Hạ Trâm – Đông Hùng bứt phá tốp đầu

(NLĐO) – Tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Võ Hạ Trâm – Đông Hùng trình diễn trong đại lễ 30-4 lên tốp 1 YouTube Việt Nam mảng âm nhạc.

Võ Hạ Trâm nức nở vì "Điều ước của mẹ"

(NLĐO) - Chương trình “Điều ước của mẹ” tôn vinh nghị lực, lan tỏa năng lượng sống tích cực, giúp phụ nữ Việt tìm lại ước mơ và khởi đầu hạnh phúc mới.

TP HCM: Võ Hạ Trâm, Bùi Lan Hương hát khai mạc LHP quốc tế

(NLĐO) - Liên hoan Phim quốc tế TP HCM lần 1 năm 2024 (HIFF 2024) đã khai mạc vào tối 6-4 tại Nhà hát Thành phố. Nhiều nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước tề tựu mừng sự kiện. Võ Hạ Trâm, Bùi Lan Hương... trình diễn, chinh phục khán giả.

Nhật Bản Chương trình nghệ thuật Võ Hạ Trâm Đông Hùng
