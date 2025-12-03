HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Dòng kênh nước đen bốc mùi hôi thối nồng nặc ở Tây Ninh

Bài và ảnh: Hải Đường

(NLĐO - Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh cho biết đã nắm được thông tin phản ánh của người dân

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sống ven kênh Mười Thế thuộc xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh tỏ ra rất bức xúc khi phải chịu đựng mùi hôi thối kéo dài từ dòng kênh này.

Nhiều người dân ở Tây Ninh bức xúc với dòng kênh nước đen hôi thối - Ảnh 1.

Nhiều người dân ở Tây Ninh bức xúc với dòng kênh nước đen hôi thối - Ảnh 2.

Dòng nước trên kênh Mười Thế hơn một tháng nay nước có màu đen như bùn

Theo phản ánh của ông Cao Nguyễn Tuấn Khanh (ngụ xã Mỹ Yên), tuyến kênh Mười Thế là nơi thoát nước của nhiều hộ dân nơi đây, trong đó có Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2.

Trước đây, dòng kênh này thỉnh thoảng vẫn bị ô nhiễm nhưng chỉ 1-2 ngày rồi hết. Tuy nhiên, khoảng một tháng nay thì tình trạng ô nhiễm đáng báo động khi nguồn nước chuyển màu đen như bùn, bốc mùi hôi thối nồng nặc suốt ngày đêm.

"Hầu như cá sống đoạn kênh đều chết hết do không thể chịu được dòng nước đen. Chính vì vậy, người dân kiến nghị các cơ quan thẩm quyền sớm vào cuộc và có hướng giải quyết triệt để người dân yên tâm" - ông Khanh cho biết.

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi trực tiếp xuống tận nơi chứng kiến hiện tượng cá chết nổi trên mặt nước khá nhiều. Hàng trăm hộ dân khu vực gần tuyến kênh giờ đây không dám lấy nước dưới kênh để tưới cây trái hoặc rau màu do ô nhiễm rất nghiêm trọng.

"Ai đó cứ thử đến đây ở vài ngày rồi sẽ cảm nhận được mùi hôi của nước kênh Mười Thế" - anh Nguyễn Văn Cường, một người dân sống tại đây, nói

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên, cho biết đã nắm được thông tin phản ánh của người dân. UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp công an xã và trưởng ấp trực tiếp xuống hiện trường xác minh nguồn tin phản ánh, lấy mẫu nước gửi kiểm tra mức độ ô nhiễm.

Nhiều người dân ở Tây Ninh bức xúc với dòng kênh nước đen hôi thối - Ảnh 3.

Nhiều người dân ở Tây Ninh bức xúc với dòng kênh nước đen hôi thối - Ảnh 4.

Cá chết nổi trên dòng nước đen kênh Mười Thế

"Các đơn vị chuyên môn hiện đang rà soát hồ sơ pháp lý về môi trường đối với Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2 và xác minh thực tế vị trí xả thải; đồng thời ghi nhận phản hồi từ các hộ dân. Hiện, công an xã tiếp tục phối hợp với địa phương theo dõi, xác minh rõ thêm nhằm có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi có dấu hiệu vi phạm nếu có" - ông Hùng cho biết.


tỉnh Tây Ninh Tây Ninh khu công nghiệp Chủ tịch UBND tình trạng ô nhiễm ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường
