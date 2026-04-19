Thời sự

Dông lốc, sét và mưa đá tàn phá nhiều nơi, nguy cơ thời tiết cực đoan còn xảy ra

Thùy Linh

(NLĐO) - Dông lốc, sét và mưa đá xảy ra ở nhiều địa phương khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 45 tỉ đồng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay 19-4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dông lốc và mưa đá tàn phá nhiều nơi ở Bắc Bộ tháng 4 năm 2026 - Ảnh 1.

Dông lốc gây tốc mái 1 trường học ở Thanh Hóa

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ cục bộ có nơi trên 40 mm như: Trạm Yên Châu (Sơn La) 60 mm, trạm Đôn Phong 1 (Thái Nguyên) 48,5 mm, trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 58 mm, trạm Sao Vàng (Thanh Hóa) 42,4 mm…

Dự báo đêm 19 và ngày 20-4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 12 giờ ngày 19-4, mưa kèm dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra từ đêm 15-4 đến sáng 18-4 đã gây thiệt hại cho các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Trị, Gia Lai, Lâm Đồng.

Thiên tai khiến 1 người chết (Thái Nguyên); 1 người mất tích (Tuyên Quang); 4 người bị thương (Lào Cai). 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lào Cai 1, Lâm Đồng 2); 1.500 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Tuyên Quang 2, Cao Bằng 94, Lào Cai 1.043, Thái Nguyên 136, Phú Thọ 191, Quảng Trị 15, Gia Lai 10, Lâm Đồng 9).

Thiên tai khiến 880,2 ha lúa, hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, hư hỏng (Tuyên Quang 46,2 ha; Cao Bằng 60,95 ha; Lào Cai 582 ha; Thái Nguyên 190,5 ha); 500 con gia cầm bị chết (Lào Cai)….

Ước tổng giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 45,79 tỉ đồng (Cao Bằng 6,95 tỉ đồng; Lào Cai 35 tỉ đồng; Thái Nguyên 2,7 tỉ đồng; Gia Lai 0,64 tỉ đồng; Lâm Đồng 0,5 tỉ đồng).

Nguy cơ vẫn xảy ra dông lốc, sét và mưa đá trong những ngày tới

Dự báo, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, trong đó từ khoảng đêm 22 đến 24-4 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Trung Bộ, ngày 22-4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; từ khoảng ngày 23 đến 24-4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng từ ngày 22 đến 23-4 khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 23 đến 25-4, khu vực Quảng Trị và TP Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 24 đến 25-4 khả năng có nắng nóng diện rông.

Các chuyên gia tiếp tục cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa đá, dông lốc xuất hiện ở một số xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa

Mưa đá, dông lốc xuất hiện ở một số xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa

(NLĐO)- Trong đêm, tại một số xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện mưa đá, dông lốc kèm sấm chớp trong cơn mưa giông đầu mùa

Dông lốc, mưa đá làm 1 người chết, hơn 1.000 nhà hư hỏng

(NLĐO) - Các trận dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra từ đêm 15-4 đến 17-4 đã gây thiệt hại ở nhiều địa phương.

Mưa dông dự báo xảy ra dồn dập sau đợt nắng nóng hiếm gặp 10 năm, cảnh báo thời tiết nguy hiểm

(NLĐO) - Dự báo từ đêm 16-4 đến 24-4, khả năng xuất hiện mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra nhiều đợt, cùng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

tỉnh Thanh Hóa thiệt hại thiên tai dông lốc mưa đá Khu vực Bắc Bộ
