Thời sự

Mưa đá, dông lốc xuất hiện ở một số xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong đêm, tại một số xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện mưa đá, dông lốc kèm sấm chớp trong cơn mưa giông đầu mùa

Sáng ngày 18-4, ông Trần Anh Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa cho biết trong đêm 17-4 trên địa bàn xảy ra mưa dông và xuất hiện mưa đá.

Mưa đá, giông lốc xuất hiện ở xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hình ảnh mưa đá xuất hiện trong đêm 17-4 tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa

Theo ông Tuyển, hiện tượng mưa dông có kèm mưa đá xuất hiện tại một số nơi của xã Hoằng Hợp và xã Hoằng Giang cũ. "Địa phương mới ghi nhận có mưa đá và đang cho kiểm tra xem có gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu hay không"- ông Tuyển cho hay.

Theo bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, mưa đã xuất hiện trên địa bàn kèm dông lốc khiến 2 trường học bị hư hỏng, tường rào nhà dân đổ sập, một số diện tích hoa màu bị gió quật đổ.

Mưa đá, giông lốc xuất hiện ở xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Những viên đá được người dân nhặt được sau trận mưa dông

Theo đó, mưa đá, dông lốc được ghi nhận xuất hiện tại khu vực phường Thiệu Dương cũ. Người dân địa phương đã nhặt được những cục đá rất to. Gió lốc trong mưa dông đã thổi tung 2 mái tôn của Trường Mầm non và Trường THCS Thiệu Dương.

Theo người dân phường Hàm Rồng, mưa đá xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 17-4. Thời điểm này, nhiều người nghe tiếng động lớn trên mái mái tôn. Sau khoảng ít phút, hiện tượng mưa đá chấm dứt.

Mưa đá, giông lốc xuất hiện ở xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Mưa dông khiến khiến mái tôn, hệ thống chữ ở Trường Mầm non Thiệu Dương...

Nhiều người dân phường Hàm Rồng, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến mưa đá xuất hiện ở khu vực đồng bằng, bởi mưa đá thường xuất hiện ở miền núi.

Ngoài 2 địa phương trên, theo ghi nhận, mưa đá cũng xuất hiện tại một số xã khác ở đồng bằng và miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Hiện tượng này diễn ra trong ít phút, kèm theo sấm chớp.

Mưa đá, giông lốc xuất hiện ở xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 4.

...và Trường THCS Thiệu Dương tốc mái tôn

Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại tài sản, hoa màu sau cơn mưa dông đêm 17-4.

Mưa đá liên tục 4 ngày ở phía Tây Quảng Ngãi

Mưa đá liên tục 4 ngày ở phía Tây Quảng Ngãi

(NLĐO) - Trong 4 ngày liên tiếp, các xã ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa đá khiến cây trồng của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Dông lốc, mưa đá làm 1 người chết, hơn 1.000 nhà hư hỏng

(NLĐO) - Các trận dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra từ đêm 15-4 đến 17-4 đã gây thiệt hại ở nhiều địa phương.

VIDEO: Chị gái nhanh trí ôm em nhỏ lao khỏi giường khi mưa đá ầm ầm dội xuống

(NLĐO) - Nghe tiếng động lớn, chị vội em ôm nhỏ chạy khỏi giường ngủ ngay trước khi mưa đá làm thủng mái nhà.

