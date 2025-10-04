Đồng lòng vượt qua khó khăn

Trong đó, đỉnh điểm là cơn bão số 10 với diễn biến phức tạp, bất ngờ, gây ra hậu quả vô cùng nặng nề cho các tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc. Trận mưa lịch sử tại Hà Nội do hoàn lưu bão cũng đã gây ngập úng nghiêm trọng, làm tê liệt giao thông và ảnh hưởng đời sống người dân.

Thiệt hại do bão số 10 là rất lớn, ước tính lên tới 8.780 tỉ đồng (riêng Hà Tĩnh là 6.000 tỉ đồng), khiến 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương. Hàng vạn phương tiện hư hỏng; nhiều nhà cửa, trường học bị sập đổ; môi trường ô nhiễm và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Trước hậu quả nặng nề do bão số 10, cả hệ thống chính trị và toàn dân đã vào cuộc. Hình ảnh lực lượng vũ trang giúp dân cứu hộ, cứu nạn đã trở nên quen thuộc. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục. Lời kêu gọi hướng về đồng bào vùng bão lũ đã lan tỏa mạnh mẽ, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ hàng trăm tỉ đồng, thể hiện sâu sắc tinh thần tương thân tương ái.

Sau cơn bão này, nhiều bài học cũng được rút ra về công tác dự báo, khả năng ứng phó của chính quyền địa phương và việc quy hoạch đô thị. Yêu cầu cấp bách là cần quy hoạch lại các khu dân cư ở vùng nguy hiểm, nâng cấp hạ tầng chống chịu thiên tai, nhất là hệ thống thoát nước tại các thành phố lớn... Hơn bao giờ hết, sự đoàn kết, đồng lòng chính là điểm tựa vững chắc để đồng bào vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.