Động lực cho phát triển kinh tế

Tại Cảng hàng không Phù Cát, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2030; góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Tại TP Đà Nẵng, Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng cao 408 m, được thiết kế lấy cảm hứng từ ngũ hành và hình ảnh áo dài trắng truyền thống. Khi đưa vào hoạt động, đây dự kiến sẽ là tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam, sau tòa nhà Landmark 81 (461 m) ở TP HCM.

Nhiều dự án, công trình quan trọng khu vực ĐBSCL cũng đồng loạt khởi công trong sáng 19-8, kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo cho cả vùng, nâng cao thụ hưởng cho người dân. Về giao thông, điển hình là khánh thành, đưa vào khai thác cầu Rạch Miễu 2. Với việc đưa vào sử dụng cầu Rạch Miễu 2, kỳ vọng rút ngắn khoảng cách giao thông giữa TP HCM với các tỉnh phía Đông ĐBSCL như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau. Về lĩnh vực nhà ở xã hội, đáng chú ý là dự án tại Khu thiết chế Công đoàn Khu Công nghiệp An Nghiệp (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ). Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích gần 35.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 850 tỉ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp chỗ ở cho 2.100 - 2.500 người.

250 dự án, công trình chào mừng Quốc khánhĐồ họa: LAN CHI

Tại TP HCM, nhiều dự án giao thông quan trọng được triển khai, kỳ vọng tạo đột phá trong kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nổi bật là dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài. Tuyến dự án này (giai đoạn 1) dài 51 km (24,7 km đi qua TP HCM, 26,3 km qua Tây Ninh), dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, giúp giảm tải Quốc lộ 22 và mở thêm trục giao thương quốc tế.

TP HCM cũng khánh thành dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, giai đoạn 1) thuộc dự án Vành đai 3. Dự án dài 8,14 km, vốn đầu tư gần 7.000 tỉ đồng. Hạng mục quan trọng nhất của dự án là cầu Nhơn Trạch dài hơn 2,6 km bắc qua sông Đồng Nai. Đây là đoạn tuyến đầu tiên của Vành đai 3 đi vào khai thác từ ngày 20-8, góp phần giảm tải cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời mở hướng kết nối trực tiếp từ Đồng Nai về TP HCM.

Song song đó, tại Đồng Nai, Bộ Tài chính và VEC khởi công dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành. Tuyến dài 22 km, vốn đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng, trong đó 6.500 tỉ đồng từ ngân sách. Đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 sẽ được mở từ 4 lên 8 làn, đoạn từ Vành đai 3 đến Biên Hòa - Vũng Tàu mở lên 10 làn. Riêng cầu Long Thành dài 2,3 km sẽ xây thêm một cầu mới 5 làn xe song song cầu hiện hữu.

Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027, kịp thời đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao, đặc biệt phục vụ khoảng 70% hành khách từ sân bay Long Thành.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, đây là công trình chiến lược, thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong việc tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long nhấn mạnh: "Mở rộng cao tốc là điều kiện then chốt để đưa sân bay Long Thành vào khai thác thành công".



