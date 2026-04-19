Pháp luật

Đồng Nai: Bắt tạm giam 1 nguyên cán bộ phường lừa đảo hơn 28 tỉ đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Nguyệt lợi dụng nội dung ủy quyền để thực hiện chuyển nhượng, thế chấp nhằm chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến hơn 28 tỉ đồng

Ngày 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Minh Nguyệt (nguyên cán bộ địa chính, xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP Biên hoà cũ) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thủ đoạn lừa đảo 28 tỉ đồng của cán bộ địa chính tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyệt bị bắt giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự tin tưởng của người dân có nhu cầu làm thủ tục đất đai, đối tượng tiếp cận, giới thiệu có khả năng “hỗ trợ” giải quyết hồ sơ. Với hiểu biết pháp luật và quy trình hành chính, Nguyệt tạo lòng tin, sau đó thuyết phục các bị hại ký hợp đồng ủy quyền hoặc giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất với lý do “thuận tiện” xử lý thủ tục.

Sau khi nắm giữ các giấy tờ, đối tượng lợi dụng nội dung ủy quyền để thực hiện chuyển nhượng, thế chấp hoặc các giao dịch khác nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền lên đến hơn 28 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng có dấu hiệu bị làm giả hoặc bị lợi dụng. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh trưng cầu giám định, tổ chức phân tích, đối chiếu chữ viết, chữ ký, con dấu, dấu vết tẩy xóa, chỉnh sửa trên tài liệu.

Thủ đoạn lừa đảo 28 tỉ đồng của cán bộ địa chính tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự giám định tài liệu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Nguyễn Minh Nguyệt thực hiện

Mặc dù đối tượng có hiểu biết chuyên môn, sử dụng giấy tờ mang hình thức hợp pháp gây khó khăn cho công tác điều tra, song bằng kinh nghiệm và sự tỉ mỉ, các giám định viên đã làm rõ bản chất thật - giả của tài liệu.

Từ thực tiễn các vụ án, công an đã phát hiện cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật và đánh vào tâm lý muốn giải quyết công việc nhanh, nhẹ của người dân. Bằng thủ đoạn tự xưng "có quan hệ", "cán bộ trong ngành", chúng tạo vỏ bọc để chiếm đoạt tài sản, khiến nhiều người mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.

Đây là lời cảnh báo mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, không tin tưởng mù quáng, không bỏ qua các quy trình pháp lý cần thiết. Mọi giao dịch liên quan đến tài sản, giấy tờ quan trọng phải được kiểm tra kỹ, thực hiện đúng quy định, thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân chủ động tố giác khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn; đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.


Cảnh giác lừa đảo đặt phòng, vé du lịch dịp lễ

Các đối tượng chủ yếu giả mạo fanpage nhà hàng, khách sạn, đại lý vé máy bay… nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền để lừa đảo ở trung tâm TPHCM

(NLĐO) - Nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại để hỏi mua đồng hồ, sau đó dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lấy hàng.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo nhiều người

(NLĐO) - Sau khi nhận tiền của các bị hại, người phụ nữ ở Đà Nẵng không thực hiện cam kết mà sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

