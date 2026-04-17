Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền để lừa đảo ở trung tâm TPHCM

Ngày 17-4, Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết đã bắt giữ N.C.T. (24 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

N.C.T cùng tang vật.

Theo điều tra, ngày 10-4, T. đến một cửa hàng điện thoại di động ở phường Bến Thành để hỏi mua đồng hồ thông minh. Khi thanh toán, T. đã sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả thông qua các ứng dụng trên mạng, mục đích đánh lừa nhân viên bán hàng rằng đã thanh toán thành công.

Một lúc sau, thấy tiền không về tài khoản, biết bị lừa đảo nên nhân viên cửa hàng điện thoại đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Bến Thành nhanh chóng mời T. về trụ sở làm việc.

Tại đây, T. thừa nhận đã dùng thủ đoạn để lừa nhân viên bán hàng.

Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi tang vật, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người dân chỉ giao hàng khi đã xác nhận tiền vào tài khoản thực tế, không chỉ dựa vào hình ảnh chuyển khoản. Ngoài ra, cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện bất thường khi thanh toán.

Sử dụng màn hình chuyển tiền ảo để lừa đảo.