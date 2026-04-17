Pháp luật

Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền để lừa đảo ở trung tâm TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Nam thanh niên đến cửa hàng điện thoại để hỏi mua đồng hồ, sau đó dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lấy hàng.

Ngày 17-4, Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết đã bắt giữ N.C.T. (24 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiêu lừa đảo chuyển tiền giả ở TPHCM gây hoang mang cho người tiêu dùng - Ảnh 1.

N.C.T cùng tang vật.

Theo điều tra, ngày 10-4, T. đến một cửa hàng điện thoại di động ở phường Bến Thành để hỏi mua đồng hồ thông minh. Khi thanh toán, T. đã sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả thông qua các ứng dụng trên mạng, mục đích đánh lừa nhân viên bán hàng rằng đã thanh toán thành công.

Một lúc sau, thấy tiền không về tài khoản, biết bị lừa đảo nên nhân viên cửa hàng điện thoại đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc truy xét, Công an phường Bến Thành nhanh chóng mời T. về trụ sở làm việc.

 Tại đây, T. thừa nhận đã dùng thủ đoạn để lừa nhân viên bán hàng.

Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi tang vật, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người dân chỉ giao hàng khi đã xác nhận tiền vào tài khoản thực tế, không chỉ dựa vào hình ảnh chuyển khoản. Ngoài ra, cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện bất thường khi thanh toán.

Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền thật để lừa đảo ở trung tâm TPHCM - Ảnh 1.

Sử dụng màn hình chuyển tiền ảo để lừa đảo.

Chiêu sử dụng hình ảnh chuyển tiền thật để lừa đảo ở trung tâm TPHCM - Ảnh 2.

N.C.T. chứng minh mình đã chuyển tiền dù là hình ảnh giả.

Bắt nữ giúp việc lấy trộm 20 máy tính của chủ ở TPHCM

Bắt nữ giúp việc lấy trộm 20 máy tính của chủ ở TPHCM

Bắt nữ giúp việc lấy trộm 20 máy tính của chủ ở TPHCM
(NLĐO) - Lợi dụng sơ hở lúc không có người, nữ giúp việc đã nhiều lần trộm tổng cộng 20 máy tính xách tay của chủ.

Luật sư nhận định vụ bé gái tử vong sau hơn 5 tiếng bị bỏ quên trên ô tô

(NLĐO) - Bé gái 2 tuổi do bị cha bỏ quên trên ô tô nên đã tử vong. Tổng thời gian là hơn 5 tiếng.

Tài xế Mercedes bị tố tạt đầu, đấm tài xế taxi

(NLĐO)- Sau va chạm, tài xế xe sang Mercedes đã ép chiếc xe taxi vào lề đường rồi chửi bới, đấm nhiều phát vào đầu tài xế taxi.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an phường Bến Thành
