Đồng Nai "chốt" ngày động thổ cầu Cát Lái, cầu Long Hưng kết nối với TPHCM

Ngoài 2 dự án trên, trong ngày 15-1, Đồng Nai cũng sẽ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, khởi công thêm 5 dự án khác gồm: Thông xe kỹ thuật Dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công Dự án cầu Nha Bích trên Quốc lộ 14; Dự án Nhà ở xã hội 2,1 ha tại xã Phước An (quy mô 1,.800 căn hộ), Dự án Nhà ở xã hội 3,1 ha tại xã Phước An (quy mô 1.490 căn hộ) và Dự án Nhà ở xã hội chung cư nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng, phường Long Hưng.

Lễ động thổ xây cầu Cát Lái sẽ diễn ra vào ngày 15-1

Theo kế hoạch, lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong buổi làm việc với các sở, ngành hôm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh: Lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh vào ngày 15-1 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, đây cũng là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng kết nối vùng, kết nối giao thông giữa Đồng Nai với TPHCM cũng như an sinh xã hội.

Đặc biệt, Dự án cầu Cát Lái là dự án đã được người dân mong mỏi, chờ đợi triển khai thực hiện.

Do đó, việc tổ chức lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng phải được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tuyệt đối không phô trương, lãng phí. Đảm bảo kết nối thông suốt, đồng bộ với điểm cầu trung tâm và các điểm cầu thành phần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chuẩn bị và tổ chức.

Trong đó, Sở Xây dựng làm việc với Công an tỉnh lên kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn và tổ chức phương án điều tiết giao thông tại khu vực diễn ra lễ động thổ Dự án cầu Cát Lái.