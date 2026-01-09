Đồng Nai "chốt" ngày động thổ cầu Cát Lái, cầu Long Hưng kết nối với TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Đồng Nai "chốt" ngày động thổ cầu Cát Lái, cầu Long Hưng kết nối với TPHCM

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ động thổ các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng kết nối với TPHCM vào ngày 15-1.

Ngoài 2 dự án trên, trong ngày 15-1, Đồng Nai cũng sẽ tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, khởi công thêm 5 dự án khác gồm: Thông xe kỹ thuật Dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công Dự án cầu Nha Bích trên Quốc lộ 14; Dự án Nhà ở xã hội 2,1 ha tại xã Phước An (quy mô 1,.800 căn hộ), Dự án Nhà ở xã hội 3,1 ha tại xã Phước An (quy mô 1.490 căn hộ) và Dự án Nhà ở xã hội chung cư nhà ở thương mại tại Khu dân cư Long Hưng, phường Long Hưng.

Đồng Nai 'chốt' ngày động thổ cầu Cát Lái và cầu Long Hưng kết nối với TPHCM - Ảnh 1.

Lễ động thổ xây cầu Cát Lái sẽ diễn ra vào ngày 15-1

Theo kế hoạch, lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong buổi làm việc với các sở, ngành hôm nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh: Lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh vào ngày 15-1 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, đây cũng là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng kết nối vùng, kết nối giao thông giữa Đồng Nai với TPHCM cũng như an sinh xã hội.

Đặc biệt, Dự án cầu Cát Lái là dự án đã được người dân mong mỏi, chờ đợi triển khai thực hiện.

Do đó, việc tổ chức lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng phải được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tuyệt đối không phô trương, lãng phí. Đảm bảo kết nối thông suốt, đồng bộ với điểm cầu trung tâm và các điểm cầu thành phần. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chuẩn bị và tổ chức.

Trong đó, Sở Xây dựng làm việc với Công an tỉnh lên kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn và tổ chức phương án điều tiết giao thông tại khu vực diễn ra lễ động thổ Dự án cầu Cát Lái.

Tin liên quan

TPHCM trình tờ trình khẩn, đề xuất thẩm quyền xây cầu Cát Lái - Long Hưng - Phú Mỹ 2

TPHCM trình tờ trình khẩn, đề xuất thẩm quyền xây cầu Cát Lái - Long Hưng - Phú Mỹ 2

(NLĐO)- UBND TPHCM vừa trình tờ trình khẩn lên HĐND TPHCM liên quan xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và cầu Phú Mỹ 2 nhằm tăng kết nối với Đồng Nai

Cầu Cát Lái nối TP HCM - Đồng Nai: CC1 được giao lập đề xuất dự án

(NLĐO)- Đồng Nai giao Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư

Cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP HCM dự kiến khởi công trong năm 2026

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công xây dựng cầu Cát Lái nối với TP HCM trong năm 2026 và đưa vào khai thác vào năm 2028.

nhà ở xã hội tỉnh đồng nai TPHCM cầu Cát Lái khởi động cầu Long Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo