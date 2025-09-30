Đồng Nai đứng trước cơ hội lớn

Phát biểu chỉ đạo đại hội sáng 30-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt sau khi hợp nhất tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, đánh dấu bước phát triển mới, đặt nền móng và định hướng cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ 2025-2030 và cho nhiều nhiệm kỳ tới.

Đồng thời cũng là mốc son quan trọng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đồng Nai trong điều kiện, hoàn cảnh mới, cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Ông Phan Đình Trạc chỉ rõ, Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá phát triển, trở thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Nam và cả nước. Song đây cũng là thử thách, đòi hỏi Đảng bộ phải có tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai phải quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng 10%/năm. Khẩn trương hoàn thành và rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với không gian và cơ hội phát triển mới. Trong đó, tập trung xây dựng 4 vùng trọng điểm và tập trung đầu tư hình thành các cụm, điểm du lịch trọng điểm như dự thảo nghị quyết đã xác định.

Song song đó, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Dự đại hội có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM…

Phát biểu tại đại hội, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhất là ứng phó với đại dịch COVID-19, song với tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã triển khai quyết liệt các giải pháp linh hoạt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp.

Toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Nai quyết tâm tận dụng thời cơ "vàng" để tăng trưởng bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các chỉ tiêu cơ bản thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 là triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng đào tạo, bổ nhiệm và bảo vệ, khuyến khích những cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với những khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; chuyển đổi tư duy lãnh đạo từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ và kiến tạo phát triển”. Đánh giá cán bộ qua chất lượng sản phẩm cụ thể; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ theo hướng dân chủ, khách quan, công khai; xây dựng cơ chế thu hút người tài phù hợp với thực tiễn của tỉnh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành y tế, giáo dục.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh. Thẳng thắn nhìn nhận đúng sai phạm, khuyết điểm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong triển khai các dự án đầu tư, chủ động có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo đúng quy định; rà soát, bổ sung những quy định, quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo thống nhất, hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương ban hành trên các lĩnh vực trọng tâm góp phần tăng trưởng 2 con số, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.