Thời sự

Đồng Nai cấp đổi con dấu, yêu cầu không làm gián đoạn thủ tục khi lên thành phố

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức triển khai thực hiện cấp đổi con dấu.

Ngày 24-4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai cấp đổi con dấu cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn, phục vụ việc TP Đồng Nai đi vào hoạt động từ ngày 30-4 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Đồng Nai cấp đổi con dấu, yêu cầu không làm gián đoạn thủ tục khi lên thành phố - Ảnh 1.

Đồng Nai trở thành thành phố từ ngày 30-4

Cụ thể, việc cấp đổi con dấu được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung rà soát, lập danh sách 100% cơ quan, tổ chức thuộc diện cấp đổi; chuẩn bị con dấu, phương án tiếp nhận và trả con dấu, hoàn thành trước ngày 28-4.

Giai đoạn 2 tổ chức cấp đổi con dấu, hoàn thành trong 2 ngày 29 và 30-4. Giai đoạn 3 tổng hợp, báo cáo kết quả, hoàn thành trước ngày 10-5.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh là lực lượng nòng cốt, chủ công trong tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc cấp đổi con dấu. Đơn vị này tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan; xây dựng kế hoạch, phương án cấp đổi con dấu cho các cơ quan, tổ chức, bảo đảm đúng tiến độ.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền về hồ sơ, thủ tục cấp đổi con dấu; tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của sở, ngành, địa phương để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng nai yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức thực hiện cấp đổi con dấu tại đơn vị mình; bảo đảm đúng tiến độ, không ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Song song với việc cấp đổi con dấu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện thay thế, điều chỉnh biển hiệu cơ quan, tổ chức phù hợp với tên đơn vị hành chính mới kể từ ngày 30-4.

Sáng 24-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai từ ngày 30-4, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện nay.


Tờ trình quan trọng của Đồng Nai gởi Thủ tướng về dự án kéo dài metro đến sân bay Long Thành

Tờ trình quan trọng của Đồng Nai gởi Thủ tướng về dự án kéo dài metro đến sân bay Long Thành

(NLĐO)- Việc đầu tư tuyến metro kết nối trực tiếp từ TPHCM đến sân bay Long Thành là giải pháp căn cơ để bảo đảm năng lực vận chuyển hành khách khối lượng lớn

Đồng Nai chỉ đạo "nóng" về xử lý trụ sở dôi dư

(NLĐO)-Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo tăng cường quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất dôi dư

10 phường mới ở Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa vào tối 30-4

(NLĐO)- Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm, trong đó có 10 xã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công nhận lên phường từ ngày 30-4-2026.

