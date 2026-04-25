Bạn đọc

Người dân có phải đổi sổ đỏ khi Đồng Nai lên thành phố?

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Từ ngày 30-4-2026, 10 xã của Đồng Nai chính thức lên phường, tỉnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Trước những thay đổi này, không ít người dân băn khoăn về thủ tục đất đai, đặc biệt là việc có phải đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (sổ đỏ/sổ hổng) hay không?

Người dân có phải đổi sổ đỏ khi Đồng Nai lên thành phố? - Ảnh 1.

Người dân, doanh nghiệp không phải đổi sổ đỏ, sổ hồng khi 10 xã chính thức lên phường và tỉnh Đồng Nai lên thành phố.

Liên quan vấn đề này, ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, cho biết khi 10 xã chính thức lên phường và tỉnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, người dân, doanh nghiệp không phải đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/sổ hồng), trừ trường hợp có nhu cầu. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/sổ hồng), vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Việc điều chỉnh thông tin tên xã thành phường, tỉnh thành thành phố sẽ được thực hiện đồng thời khi người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký biến động về quyền sử dụng đất như: Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp …

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cũng đề nghị các cơ quan công chứng, ngân hàng… khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, tạo điều kiện xác nhận cho người dân; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Đối với những hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cập nhật biến động đất đai do thay đổi địa giới hành chính, quy trình thực hiện như thế nào? Người dân cần chuẩn bị những hồ sơ gì và thời gian giải quyết dự kiến trong bao lâu?

Về vấn đề này, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cho hay trường hợp người dân có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cập nhật các thông tin liên quan thì liên hệ các Trung tâm phục vụ hành chính xã, phường, Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh để hướng dẫn, nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hồ sơ gồm có đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; bản gốc Giấy chứng nhận (sổ đỏ/sổ hồng) đã cấp. Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc. Cơ quan thực hiện là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tại Đồng Nai, toàn bộ các thủ tục hành chính đều được Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết theo mô hình phi địa giới, tức là người sử dụng đất được lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nơi nhận kết quả thuận lợi nhất trong tỉnh mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND xã, phường rà soát, thay thế hoặc điều chỉnh bảng hiệu, biểu tên, bảng chỉ dẫn, bảng niêm yết tại trụ sở làm việc, công trình công cộng do cơ quan đơn vị quản lý đúng với tên đơn vị hành chính mới kể từ ngày 30-4-2026.

Cụ thể, thay đổi tên tỉnh Đồng Nai thành thành phố Đồng Nai.

Đối với 10 phường mới thành lập thay đổi xã thành phường và cập nhật tên khu phố mới.

Đối với các biển hiệu cũ không còn sử dụng, biển hiệu có nội dung không còn đúng với thực tế, đề nghị tháo dỡ trước ngày 30-4-2026 để đảm bảo mỹ quan, an toàn.


Tỉnh Đồng Nai chính thức là thành phố từ ngày 30-4-2026

(NLĐO) - Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026.

