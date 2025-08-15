Sáng 15-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2025 và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc

Tỉnh Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.700km2 (xếp thứ 9 cả nước). Quy mô dân số hơn 4,49 triệu người (xếp thứ 5 cả nước). Tỉnh có quy mô kinh tế hơn 609.000 tỉ đồng (xếp thứ 4 cả nước).

Để tạo đà cho Đồng Nai phát triển tương xứng với các thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước và vùng Đông Nam Bộ nói riêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho phép xây dựng Nghị quyết một số cơ chế đặc thù tương tự như các TP Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng,...

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị đoàn công tác xem xét, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương để địa phương triển khai 2 dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng.

Cụ thể, tỉnh xin ngân sách Trung ương hỗ trợ 2 dự án lớn cầu thay phà Cát Lái (9.365 tỉ đồng) và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 TP HCM (11.300 tỉ đồng). Đồng thời đề xuất bổ sung tuyến Đồng Xoài (Bình Phước cũ) – Vành đai 4 TP HCM qua Tỉnh lộ 753, dài 61,7 km, tổng vốn hơn 23.836 tỉ đồng, trong đó xin hỗ trợ khoảng 17.700 tỉ đồng.

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 1.365 tỉ đồng để sửa chữa toàn diện các tuyến Quốc lộ 1, 20, 51 và 56 đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là Quốc lộ 51...

Lãnh đạo Đồng Nai đề nghị Bộ Xây dựng sớm hướng dẫn lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án nhà ở thương mại phải thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức đóng tiền, làm rõ việc khấu trừ khoản đóng tiền tương đương 20% quỹ đất vào giá trúng đấu giá, tháo gỡ vướng mắc về xác nhận thu nhập cho người mua nhà…

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định tỉnh cố gắng năm 2025 tăng trưởng trên 2 con số để làm tiền đề cho những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cả nước. Về nhà ở xã hội, Đồng Nai cũng cam kết sẽ hoàn thành vượt yêu cầu so với Chính phủ giao. Ông cũng kiến nghị Chính phủ sớm tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản trên địa bàn.

Đồng Nai kiến nghị hỗ trợ nguồn vốn hơn 9.300 tỉ đồng để xây dựng cầu Cát Lái

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Đồng Nai.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, sân bay Long Thành đã dần thành hình, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng và chỉ còn tập trung tăng tốc thi công. Việc này thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng, yếu tố then chốt để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với vị trí chiến lược giáp TP HCM, sở hữu hệ thống quốc lộ, cao tốc, cảng biển và các khu công nghiệp lớn, tỉnh Đồng Nai có lợi thế vượt trội để phát triển logistics, thu hút đầu tư và bứt phá kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý hiện giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, do đó tỉnh cần tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm. Cố gắng sớm giải quyết các khó khăn trong mọi lĩnh vực để thúc tăng trưởng kinh tế.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tốc độ tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh đạt 8,23% (xếp hạng 13/34 tỉnh, thành, cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước là 7,52%). Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,8 tỉ USD.



